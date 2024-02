O problema do Chelsea não é unicamente Mauricio Pochettino. O processo que os diretores do clube optam por conduzir são grandes dificultadores de uma construção de legado. Lampard fez várias transições com jogadores da base e caiu. Thomas Tuchel, logo após vencer a Champions, foi demitido de surpresa por conta de um jogo ruim. Graham Potter chegou, mas um clima péssimo em um vestiário repleto de atletas fez com que saísse em 200 dias de trabalho. Trabalhos que não tiveram continuidade e travaram evoluções, de jogadores, treinadores e do clube como um todo.