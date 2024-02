Outro caso denunciado por La Liga referente à partida aconteceu dentro dos 90 minutos. O inglês Jude Bellingham teria ofendido seu compatriota Mason Greenwood, chamando-o de "estuprad*r", relacionado a situação com o caso de agressão sexual ao qual o jogador do Getafe foi submetido, mas teve as acusações retiradas. Ainda não há imagens da situação, com as investigações em andamento.