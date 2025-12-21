Astro francês fala sobre ida ao futebol árabe: 'Tudo mentira'
Theo Hernández saiu do Milan rumo ao Al-Hilal
O lateral-esquerdo francês Theo Hernández, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, revelou detalhes inéditos sobre sua conturbada saída do Milan na última janela de transferências. Em entrevista detalhada ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, publicada neste sábado (20), o defensor afirmou que foi forçado pela diretoria a deixar o clube italiano, onde atuou por seis temporadas.
Theo Hernández contestou as informações divulgadas na época de sua transferência, que sugeriam pedidos salariais exorbitantes para a renovação de contrato ou pressão de sua parte para sair. Segundo o jogador, a decisão de partir para o futebol saudita foi tomada após ameaças de afastamento por parte da gestão do Milan.
— Nunca pensei em sair. Minha prioridade era ficar. Disseram que eu havia pedido quantias exorbitantes para a renovação, que eu estava pressionando por uma transferência… tudo mentira. Alguns companheiros de equipe me pressionaram para ficar, mas quando alguém da diretoria liga e diz: "Se você ficar aqui, vamos te cortar do time", o que você pode fazer? — desabafou o atleta.
Deterioração interna e relação com Maldini
O lateral associou a mudança no ambiente do clube à saída de Paolo Maldini da direção esportiva. Theo, que se tornou o defensor com mais gols na história do Milan, atribuiu seu desenvolvimento profissional ao apoio do ex-jogador e ídolo rossonero. Ele revelou que a saída de figuras como Massara e Boban, aliada à ausência de Maldini, alterou os valores e a ambição do projeto esportivo.
— Quando cheguei, Massara, Boban e Maldini, meu ídolo, já estavam lá. Ibrahimovic é um jogador de altíssimo nível, mas depois de Paolo, tudo piorou. A falta de espírito milanês é notória — afirmou.
O jogador também abordou críticas sobre seu comportamento extracampo e sua relação com os treinadores Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, classificando as acusações de indisciplina como tentativas de "arruinar sua carreira". Ele admitiu não estar "mentalmente tranquilo" nos últimos meses na Itália devido às pressões internas.
Nova fase na Arábia Saudita
Aos 28 anos, Theo Hernández vive uma nova etapa no Al-Hilal, sob o comando do técnico Simone Inzaghi. O lateral declarou estar adaptado à vida em Riade e satisfeito com a escolha profissional, citando apenas o trânsito local como ponto negativo. Apesar da mágoa com a atual gestão, o francês reiterou seu carinho pelo clube italiano e pela torcida.
— Agora eu quero vencer aqui. Mas enquanto certas pessoas estiverem lá, eu não voltarei. Se o Milan ganhasse o Scudetto, eu comemoraria com os fãs — concluiu.
