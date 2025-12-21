menu hamburguer
Futebol Internacional

Astro francês fala sobre ida ao futebol árabe: 'Tudo mentira'

Theo Hernández saiu do Milan rumo ao Al-Hilal

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
08:07
Pelo Campeonato Saudita, o Al-Hilal venceu o Al-Najma por 4 a 2 (Foto: Divulgação/Al-Hilal)
Pelo Campeonato Saudita, o Al-Hilal venceu o Al-Najma por 4 a 2 (Foto: Divulgação/Al-Hilal)
O lateral-esquerdo francês Theo Hernández, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, revelou detalhes inéditos sobre sua conturbada saída do Milan na última janela de transferências. Em entrevista detalhada ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, publicada neste sábado (20), o defensor afirmou que foi forçado pela diretoria a deixar o clube italiano, onde atuou por seis temporadas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Theo Hernández contestou as informações divulgadas na época de sua transferência, que sugeriam pedidos salariais exorbitantes para a renovação de contrato ou pressão de sua parte para sair. Segundo o jogador, a decisão de partir para o futebol saudita foi tomada após ameaças de afastamento por parte da gestão do Milan.

— Nunca pensei em sair. Minha prioridade era ficar. Disseram que eu havia pedido quantias exorbitantes para a renovação, que eu estava pressionando por uma transferência… tudo mentira. Alguns companheiros de equipe me pressionaram para ficar, mas quando alguém da diretoria liga e diz: "Se você ficar aqui, vamos te cortar do time", o que você pode fazer? — desabafou o atleta.

Theo Hernández, jogador do Milan
Theo Hernández em ação pelo Milan (Foto: FADEL SENNA / AFP)

Deterioração interna e relação com Maldini

O lateral associou a mudança no ambiente do clube à saída de Paolo Maldini da direção esportiva. Theo, que se tornou o defensor com mais gols na história do Milan, atribuiu seu desenvolvimento profissional ao apoio do ex-jogador e ídolo rossonero. Ele revelou que a saída de figuras como Massara e Boban, aliada à ausência de Maldini, alterou os valores e a ambição do projeto esportivo.

— Quando cheguei, Massara, Boban e Maldini, meu ídolo, já estavam lá. Ibrahimovic é um jogador de altíssimo nível, mas depois de Paolo, tudo piorou. A falta de espírito milanês é notória — afirmou.

O jogador também abordou críticas sobre seu comportamento extracampo e sua relação com os treinadores Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, classificando as acusações de indisciplina como tentativas de "arruinar sua carreira". Ele admitiu não estar "mentalmente tranquilo" nos últimos meses na Itália devido às pressões internas.

Theo Hernandéz é jogador do Milan desde 2019 (Foto: Marco Bertorello/ AFP)
Theo Hernandéz foi jogador do Milan de 2019 a 2025 (Foto: Marco Bertorello/ AFP)

Nova fase na Arábia Saudita

Aos 28 anos, Theo Hernández vive uma nova etapa no Al-Hilal, sob o comando do técnico Simone Inzaghi. O lateral declarou estar adaptado à vida em Riade e satisfeito com a escolha profissional, citando apenas o trânsito local como ponto negativo. Apesar da mágoa com a atual gestão, o francês reiterou seu carinho pelo clube italiano e pela torcida.

— Agora eu quero vencer aqui. Mas enquanto certas pessoas estiverem lá, eu não voltarei. Se o Milan ganhasse o Scudetto, eu comemoraria com os fãs — concluiu.

Theo Hernández foi anunciado pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)
Theo Hernández em anúncio pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Tudo sobre

