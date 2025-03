Protagonista do Barcelona na temporada, Raphinha também coleciona marcas importantes jogo após jogo. Com dois gols marcados e uma assistência contra o Benfica, o brasileiro superou nomes como Neymar, Rivaldo e Kaká, e igualou Ronaldo Fenômeno.

Raphinha chegou a 47 gols pelo Barcelona, o mesmo número de Ronaldo Fenômeno. Ele agora fica atrás apenas de Ronaldinho Gaúcho (94), Neymar (105), Evaristo (105) e Rivaldo (130). Vale lembrar que o camisa 11 está apenas em sua terceira temporada pelo clube catalão.

- Acho que o trabalho tá sendo bem feito. Igual falei ali, nada disso seria possível se o time não jogasse bem. Se eu consegui atingir esses números, é tudo graças a eles. Não sabia que tava (sic) me convertendo no brasileiro com mais gols em uma edição, mas já que chegamos, vamos buscar aumentar - disse à "TNT Sports".

Raphinha celebra um de seus gols pelo Barcelona na Champions (Foto: Reprodução/Barcelona)

Agora, Raphinha soma 11 gols e ultrapassou Guirassy, do Borussia Dortmund, para se tornar o artilheiro da competição. Ele se juntou a Kaká, Jardel, Rivaldo e Neymar como os únicos brasileiros a alcançarem pelo menos dez tentos em uma mesma edição de Champions.

Seus números na temporada como um todo seguem aumentando e surpreendendo: 27 gols e 19 assistências em todas as competições. O Barça segue vivo na disputa pela Champions, lidera LaLiga e está na semifinal da Copa do Rei.

Raphinha perto de superar recorde de Roberto Firmino

A próxima meta individual de Raphinha na Champions já está traçada: superar Roberto Firmino como o brasileiro com mais participações em gols em uma edição da UCL. O ex-atacante do Liverpool somou 17 em 2017/18. Raphinha já tem 16 e, pelo menos, mais dois jogos pela frente.

Garantidos nas quartas de final, os Culés aguardam o vencedor de Borussia Dortmund e Lille para saber seu adversário. A ida, na Alemanha, terminou empatada em 1 a 1. Os duelos da próxima fase estão marcados para acontecerem nas primeiras semanas de abril.