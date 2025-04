Hoje um dos grandes astros do Real Madrid, o versátil meio-campista Federico Valverde viveu um desafio inusitado enquanto dava os primeiros passos no futebol. Quando era adolescente e defendia o Peñarol, do Uruguai, o atleta tinha uma voz muito fina. Por isso, até evitava falar com os companheiros de clube, como revelou o seu treinador de base, José Perdomo.

- Valverde não gostava de falar porque tinha uma voz fina na época. Quando ficou mais velho, sua voz mudou. O apelido dele era "Passarinho", porque a voz dele parecia a de um pássaro - contou à "TNT Sports".

Presente na seleção desde as categorias de base, Valverde logo teve seu talento reconhecido pelos uruguaios. O meia chegou ao Real Madrid antes mesmo de completar 18 anos, ainda desconhecido no futebol europeu. No entanto, já era o Fede "Pajarito" Valverde no país natal.

Recentemente, um vídeo antigo de Valverde viralizou. Após jogo do Peñarol, o jovem jogador concedeu entrevista à beira do campo com a voz muito fina. Além dos problemas já revelados pelo antigo treinador, o meia estava desgastado, tornando a fala especialmente "chamativa". Os internautas, então, não perdoaram e começaram as brincadeiras, incluindo comparações com o personagem Mickey Mouse. Veja abaixo.

Conforme envelheceu, o uruguaio perdeu a voz fina que contribuía para a sua timidez. Com isso, também quis alterar o seu apelido. Antes "Passarinho", Fede prefere ser chamado de "Falcão" hoje. O novo apelido foi inventado pelo técnico uruguaio Diego Alonso, em 2022, e oficialmente adotado pelo atleta do Real Madrid, que assinou mensagens nas redes sociais dessa forma.

- O técnico do Uruguai começou brincando, e logo se juntaram meus companheiros. E creio que já mudou. O "passarinho" cresceu e virou "falcão". Eu me sinto preparado de cabeça e corpo para ser "O Falcão". E agora quero demonstrar minha valentia no Real Madrid - disse em entrevista ao canal do gigante espanhol, em abril de 2022.

Valverde acerta chute durante jogo do Real Madrid (Foto: AFP)

Real Madrid de Valverde enfrenta o Valência

Passarinho ou falcão, o fato é que Valverde se tornou peça fundamental no Real Madrid. Aos 26 anos, é titular absoluto e desempenha diferentes funções sob o comando de Carlo Ancelotti. O uruguaio já foi volante, meia, ponta e, mais recentemente, lateral-direito. Na partida deste sábado (5), atuará no meio-campo merengue.

Em busca de alcançar o Barcelona na briga pelo título de La Liga, o Real Madrid encara o Valência, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O duelo é válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

