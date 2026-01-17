A Copinha tem ganhado relevância para além do Brasil. O "Diario AS", da Espanha, repercutiu a atuação de Cristian Araújo, meia do Mirassol. Com apenas 15 anos no início do torneio, o jornal destacou o jogador como um dos nomes mais promissores da competição, chamando atenção pela maturidade em campo e pela capacidade de criação no meio-campo, além de apontar que ele é monitorado de perto pelo Grupo City.

Na análise publicada pelo AS, o veículo ressalta o fato de Cristian Araújo ser um dos atletas mais jovens da Copinha e, ainda assim, atuar como peça central do time. O meia é descrito como um jogador com bom controle de bola, qualidade no passe e leitura de jogo acima da média para a idade, além de personalidade para assumir protagonismo no setor ofensivo.

Cristian Araújo, em ação pelo Mirassol na Copinha (Foto: Reprodução/X)

O jornal espanhol também contextualiza o momento vivido pelo Mirassol, que vem colhendo resultados expressivos dentro e fora de campo após a boa campanha no último Campeonato Brasileiro. Segundo o AS, o desempenho do clube reforça a ideia de um projeto sólido de formação de atletas, no qual Araújo surge como uma das principais apostas.

Interesse europeu e trajetória do jogador

O AS relembra a trajetória de Cristian Araújo antes de chegar ao Mirassol. Natural de Campo Erê, em Santa Catarina, o jogador passou pela Azuriz e teve uma breve experiência no Palmeiras antes de retornar ao clube paranaense. Em fevereiro de 2025, foi contratado pelo Mirassol, decisão tratada pelo jornal como um passo determinante para sua evolução recente.

Ainda segundo a publicação, o desempenho do meia já despertou interesse fora do Brasil. Clubes como o Hoffenheim e o City Football Group são citados como observadores atentos da joia do Mirassol. No cenário nacional, equipes como Flamengo e Atlético-MG também aparecem como interessadas.

Cristian completou 16 anos no início de janeiro e já está apto a assinar seu primeiro contrato profissional. O AS destaca que o Mirassol precisará agir para assegurar a permanência do jogador, diante do crescimento do assédio e da visibilidade conquistada com suas atuações na Copinha.

