Botafogo de Rodrigo Bellão chama atenção por organização e coragem dos jovens

O jovem time do Botafogo que foi a campo na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, no Luso Brasileiro, chamou atenção não só pela qualidade individual dos jogadores do elenco sub-20, mas como o trabalho de Rodrigo Bellão vem mostrando resultado na formação. O resultado na Ilha do Governador foi consequência.

Uma equipe organizada, bem postada defensivamente, que tem variações para chegar ao terço final do gramado e, apesar da ansiedade natural da idade em algumas jogadas, madura na tomada de decisões. A forma como o Botafogo conduziu o duelo foi o destaque.

Sempre na tentativa de sair tocando e chegar de forma segura ao ataque em um jogo aproximado. Marquinhos e Bernardo Valim buscavam a bola para organização, enquanto a parte criativa ficava na velocidade pelos flancos e inteligência do 10 Caio Valle.

Muito do apresentado na primeira rodada do Campeonato Carioca já vinha sendo alvo de elogios. Rodrigo Bellão deu ao sub-20 do Botafogo holofotes que há muito tempo não ficavam voltados à categoria. Os títulos da Copa Rio e Carioca em 2025 apontavam evolução, que também está sendo vista na campanha na Copinha.

Técnico do Sub-20, Rodrigo Bellão comandou o Botafogo na estreia do Carioca (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Joias tentam espaço no Botafogo

Contra a Portuguesa, do time titular, apenas o goleiro Raul não era do sub-20. Chamaram atenção diante da torcida no Luso Brasileiro os laterais Kadu e Gabriel Abdias, o volante Marquinhos, o meia Caio Valle — autor do primeiro gol — e os atacantes Felipe Januário e Kauan Toledo — o segundo foi utilizado no profissional nas últimas rodadas do Brasileirão 2025 e mostrou serviço.

O time sub-20 do Botafogo terá mais um compromisso na missão de representar o grupo principal no Campeonato Carioca. Os jovens voltarão a campo neste domingo (18), no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, contra o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada do Estadual.

Já o elenco principal, comandado por Martín Anselmi, segue em preparação no CT Lonier de olho na partida contra o Volta Redonda, no dia 21, que marcará a estreia em 2026.

