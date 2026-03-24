'De 'flop' a goleador': jornal português destaca fase de Carlos Vinícius

O jornal português "A Bola" publicou um artigo destacando o excelente momento vivido pelo atacante brasileiro Carlos Vinícius, do Grêmio. Com a manchete "De 'flop' a goleador", a publicação europeia ressalta o renascimento da carreira do jogador de 30 anos no Campeonato Brasileiro, após um período de dificuldades para se firmar no velho continente.

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Passagem pela Europa e as dificuldades

A reportagem do diário português relembra o auge do centroavante na temporada 2019/20, quando ele foi o grande destaque ofensivo do Benfica. Naquela época, o brasileiro marcou 24 gols em 47 jogos e terminou como o principal artilheiro do Campeonato Português. No entanto, o jornal aponta que Carlos Vinícius não conseguiu replicar esse mesmo sucesso nas equipes que defendeu nos anos seguintes.

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Após perder espaço no clube português, o atleta acumulou passagens, por empréstimo ou em definitivo, por Tottenham, PSV, Fulham e Galatasaray. Durante esse período de transição, a publicação classifica que o jogador não conseguiu se impor, registrando números mais discretos em comparação à sua fase goleadora com a camisa do Benfica.

Jogador do Grêmio, Carlos Vinícius em ação pelo Fulham (Foto: Reprodução / @carlosvinicius95)

Renascimento no Grêmio

O cenário mudou com a chegada do atacante ao futebol brasileiro. Contratado sem custos pelo Grêmio em julho do ano passado, após rescindir com o Fulham, Carlos Vinícius rapidamente reencontrou o seu melhor futebol. O jornal destaca que, somando as suas duas temporadas pela equipe gaúcha, o centroavante ostenta a marca de 23 gols em 33 partidas disputadas.

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Na atual edição do Brasileirão, os números individuais chamam ainda mais a atenção. Carlos Vinícius lidera a artilharia com seis gols em oito rodadas, que ajuda o Grêmio a ocupar a oitava colocação na tabela. O texto menciona o gol anotado por ele no último domingo, na derrota por 2 a 1 para o Vasco, como mais uma prova de sua ótima fase e de seu papel como o principal definidor do time gaúcho.

Carlos Vinícius comemora o gol marcado pelo Grêmio contra o Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)

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