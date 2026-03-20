Sul-Americana 2026: veja datas dos jogos da fase de grupos
Competição continental conta com seis equipes brasileiras
A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (20) a tabela detalhada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A primeira rodada será entre os dias 7 e 9 de abril. A competição continental de segundo escalão tem Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco em disputa.
Veja os jogos dos brasileiros na Sul-Americana 2026:
ATLÉTICO-MG:
Quarta-feira, 08/04: Academia Puerto Cabello (VEN) x Atlético-MG, no Misael Delgado, às 23h
Quinta-feira, 16/04: Atlético-MG x Juventud, na Arena MRV, às 19h
Quarta-feira, 29/04: Cienciano x Atlético-MG, no Inca Garcilaso de la Vega, às 21h30
Terça-feira, 05/05: Juventud x Atlético-MG, no Centenario Montevideo, às 19h
Quinta-feira, 21/05: Atlético-MG x Cienciano, na Arena MRV, às 19h
Quarta-feira, 27/05: Atlético-MG x Academia Puerto Cabello, na Arena MRV, às 19h
BOTAFOGO:
Quinta-feira, 09/04: Botafogo x Caracas, no Nilton Santos, às 19h
Quarta-feira, 15/04: Racing x Botafogo, no Presidente Perón, às 19h
Terça-feira, 28/04: Botafogo x Independiente Petrolero, no Nilton Santos, às 21h30
Quarta-feira, 06/05: Botafogo x Racing, no Nilton Santos, às 21h30
Quarta-feira, 20/05: Independiente Petrolero x Botafogo, no Olímpico Patria, às 21h
Quarta-feira, 27/05: Caracas x Botafogo, no Olímpico de Caracas, às 19h
BRAGANTINO:
Quinta-feira, 09/04: Carabobo x Bragantino, em Valencia, às 21h30
Quinta-feira, 16/04: Bragantino x Blooming, no Cicero de Souza Marques , às 21h30
Quinta-feira, 30/04: Bragantino x River Plate, no Cicero de Souza Marques, às 21h30
Quinta-feira, 07/05: Blooming x Bragantino, em Santa Cruz de la Sierra, às 21h30
Quarta-feira, 20/05: River Plate x Bragantino, em Buenos Aires, às 21h30
Quarta-feira, 27/05: Bragantino x Carabobo, no Cicero de Souza Marques, às 21h30
GRÊMIO:
Quarta-feira, 08/04: Montevideo City Torque x Grêmio, no Centenario Montevideo , às 21h30
Terça-feira, 14/04: Grêmio x Deportivo Riestra, na Arena do Grêmio, às 19h
Quarta-feira, 29/04: Palestino x Grêmio, estádio a definir, às 21h30
Terça-feira, 05/05: Deportivo Riestra x Grêmio, no Pedro Bidegain, às 19h
Quarta-feira, 20/05: Grêmio x Palestino, em Porto Alegre, às 21h
Terça-feira, 26/05: Grêmio x Montevideo City Torque, em Porto Alegre, às 19h
SÃO PAULO:
Terça-feira, 07/04: Boston River x São Paulo, em Montevidéu, às 21h30
Terça-feira, 14/04: São Paulo x O'Higgins, no Morumbis, às 19h
Terça-feira, 28/04: Millonarios x São Paulo, em Bogotá, às 21h30
Quinta-feira, 07/05: O'Higgins x São Paulo, em Santiago, às 19h
Terça-feira, 19/05: São Paulo x Millonarios, no Morumbis, às 21h30
Terça-feira, 26/05: São Paulo x Boston River, no Morumbis, às 19h
SANTOS:
Quarta-feira, 08/04: Deportivo Cuenca x Santos, em Cuenca, às 19h
Terça-feira, 14/04: Santos x Recoleta, na Vila Belmiro, às 21h30
Terça-feira, 28/04: San Lorenzo x Santos, em Buenos Aires, às 19h
Terça-feira, 05/05: Recoleta x Santos, em Assunção, às 21h30
Quarta-feira, 20/05: Santos x San Lorenzo, na Vila Belmiro, às 19h
Terça-feira, 26/05: Santos x Deportivo Cuenca, na Vila Belmiro, às 21h30
VASCO:
Terça-feira, 07/04: Barracas Central x Vasco, estádio a definir, às 19h
Terça-feira, 14/04: Vasco x Audax Italiano, em São Januário, às 21h
Quinta-feira, 30/04: Vasco x Olimpia, em São Januário, às 19h
Quarta-feira, 06/05: Audax Italiano x Vasco, no Bicentenario De La Florida, às 19h
Quarta-feira, 20/05: Olimpia x Vasco, no Defensores del Chaco, às 19h
Quarta-feira, 27/05: Vasco x Barracas Central, em São Januário, às 21h30
