- Sabíamos do peso que tinha essa partida pra gente, porque a Superliga já se encaminha para a reta final e precisávamos vencer para continuarmos na luta por uma das vagas para a Champions da Ásia. Com uma derrota, seria bem difícil buscar. E começamos atrás no placar, mas soubemos manter a calma e viramos logo em seguida, o que deu mais tranquilidade para fazermos nosso jogo e construirmos a vitória. Fico feliz por ter ajudado com gols - disse Davidson.



Com o resultado, o Wuhan assumiu o quinto lugar, agora com 39 pontos, e está a apenas três do G3, o grupo que se garante na próxima Champions League da Ásia. Com 53 pontos, o Shanghai Port lidera com folga. O vice-líder é o Shandong Taishan, com 44, seguido pelo Shanghai Shenhua, com 42. O Beijing Guoan aparece na quarta colocação, com 41.