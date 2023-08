COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

Dos sete gols, quatro foram marcados durante os 45 minutos iniciais. No primeiro terça do confronto, o Barça abriu 2 a 0, com Gavi, de cabeça, e Frenkie de Jong, mas viu Foyth marcar para o Villarreal e iniciar a reação, que seguiu aos 40 minutos, com gol de Sörloth, em uma triangulação no ataque.