O QUE VEM POR AÍ?

O Al-Hilal, sob o comando de Jorge Jesus, teve um começo de temporada sólido, com uma vitória, um empate e uma vitória impressionante contra o Al-Raed, por 4 a 0, na última quinta-feira (24). Atualmente, a equipe ocupa a terceira colocação na tabela. O Al-Hilal é conhecido por ser um dos times que mais investiram na temporada e está determinado a conquistar os três pontos para se aproximar ainda mais dos rivais que ocupam as primeiras posições na competição.



