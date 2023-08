Em uma virada heroica, o Liverpool venceu o Newcastle, por 2 a 1, neste domingo (27), no St. James Park, pela Premier League. Os Magpies abriram o placar com Gordon e Van Dijk foi expulso pouco depois. Porém, mesmo com um a menos, Jürgen Klopp foi para o tudo ou nada no segundo tempo e Darwin Núñez garantiu a vitória com dois gols, um deles nos acréscimos.