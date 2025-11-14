Trent Alexander-Arnold: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!

No dia 4 de novembro, Trent Alexander-Arnold reencontrou a torcida do Liverpool na derrota do Real Madrid, por 1 a 0, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Após sair pela porta dos fundos dos Reds, onde era ídolo, o lateral-direito busca um recomeço na capital espanhola.

O inglês vive sua primeira temporada sob o comando de Xabi Alonso e busca conquistar a idolatria que tinha no Liverpool, clube em que venceu tudo. Dada a expectativa em torno do lateral, seria possível colocá-lo entre os melhores jogadores do futebol mundial? A análise completa do Lance! está no quadro "É craque ou só mídia?" ⬇️

🔴🔴 Liverpool

Alexander-Arnold atuou como profissional pela primeira vez em 2016, com 18 anos, no duelo entre Liverpool e Tottenham, na Copa da Liga Inglesa. O lateral, que era das seleções de base da Inglaterra, sempre foi tratado como uma joia dentro do clube, principalmente por Jürgen Klopp, treinador que deu os primeiros minutos entre os titulares da equipe.

Após a primeira temporada, onde atuou apenas sete vezes na Premier League, Arnold foi galgando mais espaço no elenco, principalmente na Champions League, competição na qual foi titular nove vezes, incluindo a final, onde o Liverpool foi derrotado por 3 a 1 pelo Real Madrid.

Com mais minutos em campo, Trent mostrou muito talento, principalmente no lado ofensivo, com excelentes cruzamentos, lançamentos e uma batida na bola especial, principalmente e faltas e escanteios. Porém, na defesa, ainda não passava confiança e, às vezes, ficava no banco de reservas para Joe Gomez, zagueiro de origem.

Porém, a partir da temporada 2018/19, Alexander-Arnold se tornou titular absoluto e peça-fundamental na campanha do título da Champions League, sobre o Tottenham, por 2 a 0. Mesmo com algumas lesões no meio do caminho, e com apenas 21 anos, o inglês se consolidou entre os principais laterais-direitos do mundo.

Trent Alexander-Arnold em ação na final da Champions League entre Liverpool e Tottenham (Foto: AFP)

Campeão europeu, Trent Alexander-Arnold e o Liverpool tinham uma missão ainda maior: vencer a Premier League, algo que os Reds não venciam desde 1990. Presente em todas as 38 rodadas, sendo titular em 35, Arnold novamente foi importante ao time de Jürgen Klopp e o tão sonhado título inglês foi conquistado.

Na sequência, o Liverpool amargou decepções, principalmente na Champions League e na Premier League, com vices para Real Madrid e Manchester City, respectivamente. Nesse meio tempo, Alexander-Arnold seguia com o status de um dos melhores laterais do mundo, principalmente por seu lado ofensivo. Na defesa, ainda que deixasse a desejar em alguns jogos, teve uma melhora significativa.

Em 2024/25, na primeira temporada de Arne Slot, Arnold era um dos líderes do elenco e um dos ídolos recentes do clube. Porém, sem renovar o contrato, o jogador optou por assinar um pré-contrato com o Real Madrid, o que manchou a imagem dele com a torcida, que o vaiou mesmo com o título da Premier League, em sua despedida de Anfield.

Pelo Liverpool, Alexander-Arnold teve 354 jogos, com 23 gols e 92 assistências. Nos títulos, não faltou nada, com duas Premier League, uma Champions League, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, Supercopa da Inglaterra e da Europa e o Mundial de Clubes.

Trent Alexander-Arnold com a camisa do Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

⚪🔵 Inglaterra

Mesmo titular do Liverpool e um dos melhores laterais-direitos do mundo, Alexander-Arnold não teve a mesma sorte na seleção inglesa. Na Eurocopa de 2021, Trent ficou de fora da convocação por uma lesão na coxa. Já na Copa do Mundo, foi reserva de Kieran Trippier e somou apenas 33 minutos na competição, ainda na fase de grupos.

Em 2024, em outro torneio europeu de seleções, Arnold não foi titular na posição de origem e atuou no meio-campo por apenas dois jogos, retornando ao banco para Kyle Walker, na lateral, e para Conor Gallagher, no meio.

Com Thomas Tuchel no comando da Inglaterra, Alexander-Arnold ainda não foi chamado, muito pelo começo turbulento no Real Madrid, com problemas físicos.

Trent Alexander-Arnold em ação pela seleção inglesa (Foto: Henry Nicholls/AFP)

⚪⚪ Real Madrid

Trent Alexander-Arnold chegou ao Real Madrid ainda em junho, para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O inglês não foi titular apenas na semifinal, na qual os Merengues foram goleados pelo PSG por 4 a 0, mas somou duas assistências no torneio.

Diferente do Mundial, Arnold ainda não consolidou entre os titulares, principalmente pela lesão que teve na coxa. Ainda em busca da melhor forma, o jogador entra apenas na reta final dos jogos, algo que aconteceu no duelo contra o Liverpool, pela Champions League. No reencontro com Anfield, Trent foi vaiado pela torcida, que não gostou da maneira que deixou o clube.

Alexander-Arnold em estreia com o Real Madrid (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

⚽ Afinal, é craque ou só mídia? 📽️

Trent Alexander-Arnold é, sem dúvidas, um craque quando o assunto é ser um lateral ofensivo. Seus lançamentos, cruzamentos e batida na bola em escanteios e falta são de nível raríssimo — qualidades que o consolidaram como um dos maiores talentos de sua geração.

No entanto, no lado defensivo, Arnold não é uma unanimidade, que faz ele perder espaço na própria seleção inglesa para laterias mais defensivos, como Reece James e, anteriormente, Kyle Walker. No Real Madrid, Trent terá que reforçar ainda mais o setor, principalmente pelo estilo mais reativo dos adversários quando jogam contra os Merengues.

Mesmo com meses turbulentos, com vaias da antiga casa e problemas físicos em Madrid, Alexander-Arnold segue em busca de consolidar ainda mais a imagem de um dos melhores laterais-direitos do mundo.

