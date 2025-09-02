Reforço do Bragantino valoriza mais de 20 vezes em quatro anos
Defensor de 25 anos chega por empréstimo após destaque no futebol goiano
O Red Bull Bragantino oficializou na semana passada a contratação de Alix Vinícius, de 25 anos, com contrato de empréstimo válido até o dia 7 de abril de 2026. O jogador pertence ao Atlético-GO e viu seu valor de mercado disparar nos últimos anos.
Em 2021, Alix Vinícius estava avaliado em 50 mil euros (cerca de R$ 335 mil). Neste ano, em alta pelo time goiano, o defensor passou a custar 1,2 milhão de euros (aproximadamente R$ 7 milhões). Os dados são do Transfermarkt, site fundado em 2000 e especializado em futebol e na avaliação de valores de mercado de atletas.
As boas atuações em campo explicam o crescimento do valor de mercado do zagueiro, que se firma como um atleta em ascensão no cenário nacional. Pelo Atlético-GO, foram 98 partidas disputadas, com sete gols e uma assistência, números relevantes para um defensor. No Volta Redonda, entrou em campo 15 vezes e marcou um gol, enquanto na Cabofriense mostrou eficiência ofensiva ao anotar dois gols em apenas nove jogos.
Carreira de completa de Alix Vinícius
Natural de Simões Filho, na Bahia, Alix construiu sua trajetória em clubes como Tigres do Brasil-RJ, Artsul-RJ, Cabofriense-RJ, Fortaleza-CE, Volta Redonda-RJ e Atlético Goianiense-GO, sua última equipe antes de chegar ao Bragantino.
Aos 17 anos, deixou a Bahia rumo ao Rio de Janeiro e passou pelas divisões de base e competições estaduais até conquistar espaço no cenário nacional.
— O meu início foi muito rápido. Eu não tive base e, quando fui para o Rio de Janeiro, já tinha 17 anos. Meu primeiro clube foi o Tigres do Brasil, no sub-20. No ano seguinte, subi para o profissional e disputei o Carioca A2. Depois, passei por Artsul, Cabofriense, Fortaleza (sub-23), Volta Redonda e Atlético Goianiense, onde consegui o acesso para a Série A e fiquei por cerca de dois anos — disse o zagueiro em sua chegada ao Bragantino.
O defensor também relembrou como surgiu a oportunidade de ingressar no futebol, graças à ajuda de um amigo.
— É uma história bem engraçada. Eu tenho um amigo, como se fosse um irmão, até hoje sou grato a ele. Ele conhecia um empresário no Rio, porque ele lutava, e, quando já não tinha mais pretensão nenhuma, ele resolveu ligar para esse contato. Foi quando mandaram a passagem, eu fui para o Rio, fiz testes e consegui passar no Tigres. Esse foi o divisor de águas na minha vida — completou.
