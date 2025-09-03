Torcida do Corinthians cobra afastamento de ex-presidentes

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, divulgou uma nota manifestando apoio ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e solicitando o afastamento dos ex-presidentes Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo do Conselho Deliberativo do clube paulista.

O órgão investiga o uso de cartões corporativos do clube entre 2018 e 2025, além de possíveis irregularidades nas prestações de contas. A solicitação foi feita pelo promotor Cássio Roberto Conserino ao Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de São Paulo.

— Solicitamos que os departamentos responsáveis do SCCP atendam prontamente à recomendação do Ministério Público, entregando todos os documentos exigidos, e deliberem pelo afastamento imediato dos citados ex-presidentes. É hora de colocar os interesses do Corinthians acima de conveniências políticas — disse em nota.

A nota da organizada reforça ainda mais a pressão ao Conselho Deliberativo do Corinthians, que é presidido por Romeu Tuma Júnior. O pedido se ampara na Lei Geral do Esporte, e em trechos da antiga Lei Pelé, que prevê uma década de inelegibilidade para dirigentes envolvidos em gestões fraudulentas ou temerárias.

— A Fiel Torcida está se mobilizando e compreende a gravidade das ações que feriram a instituição. Saber que as autoridades estão atuando para responsabilizar quem prejudicou o clube e o deixou em situação financeira caótica é motivo de reconhecimento e apoio. Se houver punição exemplar, iniciaremos uma nova era no Corinthians, livre daqueles que se beneficiam da nossa história — completou a Torcida Organizada.

Os ex-presidentes ocupam cargos nos órgãos citados do Corinthians. Augusto Melo é uma exceção, pois perdeu os direitos políticos após a aprovação de seu impeachment, mas foi incluído no caso por precaução.

Ex-presidentes do Corinthians são investigados (Foto: Divulgação / Corinthians)

Veja abaixo a nota completa:

O Gaviões da Fiel Torcida manifesta apoio à ação judicial que solicita o afastamento dos ex-presidentes Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista. Essa medida é fundamental para assegurar transparência e integridade nas investigações que envolvem denúncias de má gestão e uso indevido dos recursos do clube.

As apurações apontam uso irregular de cartões corporativos, com mais de 170 compras que ultrapassam R$ 86 mil em despesas pessoais, sem qualquer vínculo com atividades do Corinthians. Há indícios de crimes como apropriação indébita, estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Some-se a isso o desaparecimento de documentos financeiros, o que compromete a reconstrução da verdade e dificulta o trabalho investigativo.

A permanência desses ex-dirigentes em cargos de influência representa grave conflito de interesses e ameaça direta às apurações, uma vez que ainda exercem poder de voto e articulação política dentro do clube.

Solicitamos que os departamentos responsáveis do SCCP atendam prontamente à recomendação do Ministério Público, entregando todos os documentos exigidos, e deliberem pelo afastamento imediato dos citados ex-presidentes. É hora de colocar os interesses do Corinthians acima de conveniências políticas.

A Fiel Torcida está se mobilizando e compreende a gravidade das ações que feriram a instituição. Saber que as autoridades estão atuando para responsabilizar quem prejudicou o clube e o deixou em situação financeira caótica é motivo de reconhecimento e apoio.

Se houver punição exemplar, iniciaremos uma nova era no Corinthians, livre daqueles que se beneficiam da nossa história.

Seguiremos vigilantes e atuantes, como sempre estivemos, pela defesa de um Corinthians justo, transparente e fiel às suas origens.

A Diretoria

Gaviões da Fiel Torcida