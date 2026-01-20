Cristiano Ronaldo venceu uma disputa judicial contra a Juventus e não precisará devolver 9,8 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões) pagos pelo clube durante o período da pandemia da Covid-19. A decisão foi confirmada pela Justiça do Trabalho de Turim, que rejeitou o recurso apresentado pela equipe italiana e manteve o entendimento favorável ao jogador português.

O processo envolve a chamada "manobra dos salários", adotada pela Juventus em meio à crise sanitária. O clube alegava que houve erro no cálculo das remunerações e tentava reaver o valor pago a Cristiano Ronaldo em 2024, após decisão arbitral. A Justiça, no entanto, entendeu que a quantia pertence ao atleta e não deve ser restituída.

Entenda o processo entre Cristiano Ronaldo e Juventus

O caso se arrasta desde 2021, quando Cristiano Ronaldo deixou a Juventus e passou a cobrar salários referentes ao período da pandemia. À época, o jogador havia aceitado postergar parte de seus vencimentos para aliviar a situação financeira do clube, que enfrentava dificuldades com a paralisação do futebol.

Posteriormente, o português afirmou não ter recebido integralmente os valores acordados e ingressou com ação para cobrar 19,6 milhões de euros (cerca de R$ 122 milhões) em salários atrasados. O pedido teve como base um documento paralelo ao acordo principal, que ficou conhecido como "papel de Ronaldo".

Cristiano Ronaldo comemorando o primeiro gol da Juventus (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Em 2024, um painel de arbitragem da Justiça de Turim reconheceu o direito parcial do jogador e determinou que a Juventus pagasse metade do valor reivindicado, além de juros por atraso. O clube efetuou o pagamento de 9,8 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões), mas entrou com recurso no mês seguinte para tentar reverter a decisão.

A apelação apresentada pela Juventus foi analisada pela Justiça do Trabalho de Turim e acabou rejeitada. Com isso, o valor já pago permanecerá com Cristiano Ronaldo, encerrando a tentativa do clube de reaver a quantia.

Além de manter o pagamento ao atleta, a Juventus foi condenada a arcar com os custos do processo. A decisão determina o pagamento de aproximadamente 50 mil euros (cerca de R$ 310 mil) em honorários advocatícios e despesas legais relacionadas ao caso.

Apesar da derrota judicial, o clube italiano ainda avalia, internamente, se há possibilidade de apresentar novos recursos, embora o entendimento atual seja desfavorável à equipe.

Cristiano Ronaldo defendeu a Juventus entre 2018 e 2021, período em que disputou 134 partidas oficiais, marcou 101 gols e distribuiu 28 assistências. Durante sua passagem por Turim, o atacante conquistou dois títulos da Serie A, uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália.

Após deixar o clube italiano, o português retornou ao Manchester United em uma negociação avaliada em 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões), com mais 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) em bônus por metas contratuais.

