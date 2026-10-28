O Sporting venceu o Marítimo por 2 a 1 nesta terça-feira (27), pela Taça da Liga de Portugal, e garantiu vaga no Final Four da competição. O brasileiro Pedro Lima, de 23 anos, marcou os dois gols da equipe de Lisboa, enquanto Butzke descontou para os visitantes. Formado nas categorias de base do Palmeiras, o meio-campista anotou seus primeiros gols com a camisa dos Leões.

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Pedro Lima abriu o placar de cabeça, aos 43 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, o brasileiro aproveitou o rebote de uma defesa do goleiro Gonçalo Tabuaço e finalizou com a perna esquerda para marcar o segundo gol do Sporting.

O Marítimo diminuiu com Butzke, que cabeceou após cruzamento de Igor Julião, lateral-direito brasileiro com passagem pelo Fluminense. Nos minutos finais, o goleiro Rui Silva fez uma defesa importante e evitou o empate, garantindo a classificação do Sporting.

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A vitória encerrou uma sequência de duas derrotas do Sporting, que havia perdido para o LASK por 3 a 2, pela Champions League, e para o Académico de Viseu por 2 a 1, pela Liga de Portugal. A equipe também vinha recebendo críticas da torcida ao técnico Rui Borges.

Com a classificação, o Sporting disputará as semifinais da Taça da Liga em janeiro, em jogo único, no Estádio Municipal de Leiria. Os vencedores avançarão à decisão do torneio.

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Como foi o jogo

O Sporting começou buscando o ataque e chegou a marcar aos cinco minutos, com Jesse Derry, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 22, Pedro Lima acertou o travessão após receber passe de Fotis Ioannidis. O Marítimo também criou oportunidades, e Igor Julião exigiu boa defesa de Rui Silva.

A pressão dos Leões resultou em gol aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Pedro Lima aproveitou um escanteio e cabeceou para abrir o placar. Na etapa final, o brasileiro marcou novamente ao aproveitar o rebote de uma defesa de Gonçalo Tabuaço.

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O Marítimo reagiu com Butzke, que completou de cabeça o cruzamento de Igor Julião. Nos instantes finais, Rui Silva fez uma defesa decisiva e impediu o empate, confirmando o triunfo por 2 a 1 e a classificação do Sporting.

Pedro Lima comemorando gol pelo Sporting (Foto: Divulgação)

Próximo jogo do Sporting

O Sporting volta a campo na próxima sexta-feira (30), contra o Casa Pia, fora de casa, pela Liga Portugal. A partida será a próxima oportunidade para a equipe dar sequência à temporada após a classificação na Taça da Liga.

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