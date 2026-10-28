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Pelé Academia ganha campo de R$ 2,5 mi bancado por gigante espanhol

Campo sintético viabilizado pelo Villarreal homenageia o ídolo Marcos Senna

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 18:01
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Duas pessoas seguram camisas amarelas diante de placa: Campo Marcos Senna Pelé Academia, em campo de futebol.
Marcos Senna celebra inauguração de campo com seu nome na Pelé Academia, em Resende (Foto: Samuel Viana)

A Pelé Academia deu mais um passo expressivo na formação de jovens atletas nesta quarta-feira (28). Em cerimônia realizada em Resende (RJ), a instituição inaugurou um moderno campo de grama sintética batizado em homenagem a Marcos Senna, ídolo e embaixador oficial do Villarreal, da Espanha.

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Homem sorridente com óculos escuros entre crianças em campo de futebol, com gol ao fundo.
Marcos Senna celebra inauguração de campo com seu nome na Pelé Academia, em Resende (Foto: Samuel Viana)

A nova estrutura foi viabilizada por meio de um aporte de 415 mil euros (cerca de R$ 2,5 milhões) feito pelo clube espanhol. O objetivo do gramado artificial é aproximar os jovens brasileiros da intensidade e das condições que encontrarão no futebol europeu — nos dois anos de parceria entre os clubes, nove atletas da academia já viajaram à Espanha para viver a metodologia do Submarino Amarelo. A entrega coincide ainda com o processo de transformação do Resende em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

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Campeão da Eurocopa de 2008 pela seleção da Espanha e referência no Villarreal ao longo de 11 temporadas, Marcos Senna esteve presente ao lado de autoridades como o prefeito de Resende, Tande Vieira, e dezenas de garotos das categorias de base.

Banner do Campo Marcos Senna com retrato de Marcos Senna e logos da Pelé Academia, em campo de futebol
Padrão europeu: novo campo sintético de R$ 2,5 milhões aproximará jovens da Pelé Academia da metodologia do Villarreal (Foto: Samuel Viana)

— Em primeiro lugar, a nível pessoal, é um sonho. Jamais imaginei que inauguraria um campo com o meu nome. Mas a importância maior é para as gerações que estão vindo. Essa estrutura vai proporcionar mais horas de treinamento a tantas categorias. Pela quantidade de talentos que temos aqui, tenho certeza de que será fundamental para a Pelé Academia e toda a região — declarou Marcos Senna.

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Celeiro de talentos internacionais

Criada em 2019 com a presença do próprio Rei Pelé, a academia ocupa 107 mil metros quadrados e já auxiliou na colocação de mais de 50 atletas em equipes do Brasil e do exterior. Entre os cases mais conhecidos estão o atacante Jeffinho (revelado pelo projeto, projetado no Botafogo e negociado com o Lyon) e o zagueiro Alexsandro, hoje titular do Lille e com convocações para a Seleção Brasileira principal.

A entrega do novo campo sintético faz parte de um plano de expansão mais amplo, que contempla a ampliação de alojamentos e novas áreas de treino integradas ao futuro modelo de SAF do Resende.

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