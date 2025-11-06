CR7 compara ligas: 'Mais fácil marcar na Espanha do que na Arábia'
Cristiano protagonizou mais uma entrevista reveladora com Piers Morgan
- Matéria
- Mais Notícias
Cristiano Ronaldo voltou a conceder uma entrevista para o jornalista Piers Morgan, prometendo ser a 'mais pessoal' da sua vida. Dentre os principais assuntos, CR7 foi questionado sobre seu lado goleador e o atacante português não hesitou ao afirmar que "é mais fácil marcar na Espanha do que na Arábia Saudita".
Relacionadas
- Futebol Internacional
Haaland comenta comparações com Messi e CR7: ‘Ninguém chega’
Futebol Internacional05/11/2025
- Lance! Biz
Não é um carro: Cristiano Ronaldo revela qual foi a coisa mais cara que já comprou
Lance! Biz04/11/2025
- Futebol Internacional
Companheiro de Portugal, craque ‘critica’ atitude de Cristiano Ronaldo; entenda
Futebol Internacional02/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Primeiramente, sobre seus números, Cristiano comparou o Campeonato Saudita com as principais ligas europeias:
"Desculpas, ano após ano. Na temporada passada, marquei 25 gols. Se eu jogasse na Premier League por um time de ponta, marcaria o mesmo… Os números não mentem. O campeonato saudita é melhor que os campeonatos português ou francês. Vejam todos os bons jogadores que existem na liga [...] Para mim, é mais fácil marcar gols na Espanha do que na Arábia Saudita", afirmou CR7.
Em seu período na Espanha, o português se converteu no maior artilheiro da história do Real Madrid, com 450 gols em 438 jogos, originando uma média superior ao seu registro na Arábia Saudita: 108 tentos em 121 partidas (0,89 gol por jogo). Nesse sentido, Piers Morgan abordou a capacidade de Cristiano Ronaldo como um finalizador e o questionou sobre a transição para mudar de posição mediante a sua idade:
"Sempre fui um ótimo finalizador. Agora, foco mais nisso por causa da minha idade, que faz com que a gente perca algumas coisas e aprimore outras. Concentro-me nisso, em estar mentalmente afiado e descansado. Adapto-me à situação. Depois dos 25, diria que continuo sendo um artilheiro muito parecido", disse o português.
CR7 revelou inspirações sobre longevidade no esporte
Piers Morgan também tratou a questão física de Cristiano Ronaldo e sua longevidade no futebol, aspectos pelos quais a lenda portuguesa é muita reconhecida em todo o mundo. Além disso, o craque também destacou exemplos para as próximas gerações:
"Fisicamente, acho pareço mais jovem do que 40 anos. Tento manter a consistência na minha vida: dormir bem, ter uma boa rotina, uma boa recuperação, ir à academia… Me inspiro em mim mesmo. LeBron James é outro bom exemplo. Ele tem a minha idade, mas eu tenho mais cabelo do que ele. Luka Modric, Djokovic…", finalizou CR7.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias