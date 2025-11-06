menu hamburguer
CR7 compara ligas: 'Mais fácil marcar na Espanha do que na Arábia'

Cristiano protagonizou mais uma entrevista reveladora com Piers Morgan

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
16:19
Atualizado há 1 minutos
Cristiano Ronaldo comemorando o segundo gol marcado (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo comemorando gol pelo Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
Cristiano Ronaldo voltou a conceder uma entrevista para o jornalista Piers Morgan, prometendo ser a 'mais pessoal' da sua vida. Dentre os principais assuntos, CR7 foi questionado sobre seu lado goleador e o atacante português não hesitou ao afirmar que "é mais fácil marcar na Espanha do que na Arábia Saudita".

Primeiramente, sobre seus números, Cristiano comparou o Campeonato Saudita com as principais ligas europeias:

"Desculpas, ano após ano. Na temporada passada, marquei 25 gols. Se eu jogasse na Premier League por um time de ponta, marcaria o mesmo… Os números não mentem. O campeonato saudita é melhor que os campeonatos português ou francês. Vejam todos os bons jogadores que existem na liga [...] Para mim, é mais fácil marcar gols na Espanha do que na Arábia Saudita", afirmou CR7.

Em seu período na Espanha, o português se converteu no maior artilheiro da história do Real Madrid, com 450 gols em 438 jogos, originando uma média superior ao seu registro na Arábia Saudita: 108 tentos em 121 partidas (0,89 gol por jogo). Nesse sentido, Piers Morgan abordou a capacidade de Cristiano Ronaldo como um finalizador e o questionou sobre a transição para mudar de posição mediante a sua idade:

"Sempre fui um ótimo finalizador. Agora, foco mais nisso por causa da minha idade, que faz com que a gente perca algumas coisas e aprimore outras. Concentro-me nisso, em estar mentalmente afiado e descansado. Adapto-me à situação. Depois dos 25, diria que continuo sendo um artilheiro muito parecido", disse o português.

Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Fateh
Cristiano Ronaldo afirmou ser mais difícil marcar gols na Arábia Saudita do que na Espanha (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

CR7 revelou inspirações sobre longevidade no esporte

Piers Morgan também tratou a questão física de Cristiano Ronaldo e sua longevidade no futebol, aspectos pelos quais a lenda portuguesa é muita reconhecida em todo o mundo. Além disso, o craque também destacou exemplos para as próximas gerações:

"Fisicamente, acho pareço mais jovem do que 40 anos. Tento manter a consistência na minha vida: dormir bem, ter uma boa rotina, uma boa recuperação, ir à academia… Me inspiro em mim mesmo. LeBron James é outro bom exemplo. Ele tem a minha idade, mas eu tenho mais cabelo do que ele. Luka Modric, Djokovic…", finalizou CR7.

