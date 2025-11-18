Cristiano Ronaldo se reunirá com Trump na Casa Branca; entenda
Astro português participará de encontro com o presidente dos EUA e Mohammed bin Salman
- Matéria
- Mais Notícias
Cristiano Ronaldo será recebido nesta terça-feira (18) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. O jornal português "Correio da Manhã" apurou a informação, que foi confirmada por Jake Taylor, correspondente da Casa Branca na "MS Now". O encontro surpreendente também contará com a presença do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira?
Futebol Internacional17/11/2025
- Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo pode desfalcar Portugal no início da Copa do Mundo; entenda
Futebol Internacional15/11/2025
- Futebol Internacional
Portugueses detonam Cristiano Ronaldo após expulsão: ‘Vergonha’
Futebol Internacional14/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A visita ocorrerá após Cristiano Ronaldo citar e elogiar o presidente dos Estados Unidos em entrevista para o jornalista Piers Morgan. Na oportunidade, CR7 ressaltou a vontade de conhecer Donald Trump:
"É uma das pessoas mais importantes, é uma das pessoas que quero conhecer. Desejo fazê-lo um dia, se tiver a oportunidade… É uma das pessoas com quem quero me sentar e ter uma boa conversa. Desejo conhecê-lo um dia, é uma das pessoas de que gosto mesmo, porque acho que consegue fazer as coisas acontecerem e eu gosto de pessoas assim. Donald Trump é uma daquelas pessoas que podem ajudar a mudar o mundo", disse.
Assim, o craque português é esperado em Washington na noite desta terça-feira junto de sua esposa, Georgina Rodríguez, e Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita.
CR7 estará na Copa com Portugal
No próximo ano, Cristiano Ronaldo deve estar novamente em solo norte-americano para a disputa da Copa do Mundo de 2026, já que no último domingo (16), a seleção de Portugal garantiu classificação para o Mundial após golear a Armênia por 9 a 1, pelas Eliminatórias Europeias. O astro português é o maior artilheiro da história das seleções, com 143 gols marcados.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias