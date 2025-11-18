menu hamburguer
Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo se reunirá com Trump na Casa Branca; entenda

Astro português participará de encontro com o presidente dos EUA e Mohammed bin Salman

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
13:24
Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal contra Hungria pelas Eliminatórias (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo estará na Casa Branca (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo será recebido nesta terça-feira (18) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. O jornal português "Correio da Manhã" apurou a informação, que foi confirmada por Jake Taylor, correspondente da Casa Branca na "MS Now". O encontro surpreendente também contará com a presença do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.

A visita ocorrerá após Cristiano Ronaldo citar e elogiar o presidente dos Estados Unidos em entrevista para o jornalista Piers Morgan. Na oportunidade, CR7 ressaltou a vontade de conhecer Donald Trump:

"É uma das pessoas mais importantes, é uma das pessoas que quero conhecer. Desejo fazê-lo um dia, se tiver a oportunidade… É uma das pessoas com quem quero me sentar e ter uma boa conversa. Desejo conhecê-lo um dia, é uma das pessoas de que gosto mesmo, porque acho que consegue fazer as coisas acontecerem e eu gosto de pessoas assim. Donald Trump é uma daquelas pessoas que podem ajudar a mudar o mundo", disse.

Assim, o craque português é esperado em Washington na noite desta terça-feira junto de sua esposa, Georgina Rodríguez, e Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

Cristiano Ronaldo comemora gol diante da Hungria (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
Cristiano Ronaldo comemora gol diante da Hungria (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

CR7 estará na Copa com Portugal

No próximo ano, Cristiano Ronaldo deve estar novamente em solo norte-americano para a disputa da Copa do Mundo de 2026, já que no último domingo (16), a seleção de Portugal garantiu classificação para o Mundial após golear a Armênia por 9 a 1, pelas Eliminatórias Europeias. O astro português é o maior artilheiro da história das seleções, com 143 gols marcados.

