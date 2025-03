Autor de um dos gols da vitória de 3 a 1 do Al-Nassr contra o Al-Kholood, Cristiano Ronaldo se irritou com a substituição do técnico Stefano Pioli. Com um a menos, o treinador optou por sacrificar o português aos 15 minutos do segundo tempo. Ao sair de campo, CR7 não escondeu sua frustração.

A decisão de Pioli coincide com o momento do jogo. Com o placar seguro e um homem a menos, o italiano entendeu que o mais correto a se fazer era tirar um atacante para reforçar a defesa, já que a expulsão foi do lateral Boushal.

Cristiano sequer cumprimentou o treinador e foi direto para os vestiários. Em imagens, foi possível ver o jogador gesticulando e questionando a substituição.

Veja o momento em que Cristiano Ronaldo se irrita com a substituição:

Cristiano Ronaldo estava muito ativo em campo, participando do jogo desde o meio-campo até o ataque. Além de marcar o gol que abriu o placar, CR7 iniciou a jogada do segundo gol, com belo passe para Sadio Mané.

Mesmo com 40 anos e ainda em alto nível, Cristiano Ronaldo vem sendo poupado com frequência no Al-Nassr. O português ficou de fora do jogo de ida contra o Esteghlal, pela Champions Asiática. No jogo seguinte, contra o Al-Shabab, atuou por 70 minutos.

Em virtude da pausa para a Data Fifa, Cristiano Ronaldo agora irá se juntar a seleção de Portugal para a disputa das quartas de final da Liga das Nações. Os portugueses disputarão vaga na semifinal contra a Dinamarca.