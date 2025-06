Neste domingo (8), Portugal conquistou o bicampeonato da Nations League em cima da Espanha. O jogo terminou empatado e os lusos ganharam nos pênaltis. Grande astro da equipe portuguesa, Cristiano Ronaldo foi um dos heróis da partida. Questionado sobre o futuro e possível disputa da Copa do Mundo de 2026, CR7 preferiu despistar sobre qualquer resposta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista pós-jogo, ainda nos gramados, Cristiano Ronaldo abriu seus sentimentos sobre a conquista da Nations League, em cima da Espanha. O jogador, que saiu machucado ao fim da partida, ao ser questionado sobre o futuro e a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2026, evitou dar uma resposta direta. O craque afirmou que, no momento, o foco está em se recuperar fisicamente.

continua após a publicidade

- Somos um povo pequeno, mas com uma ambição muito grande. Isso me deixa feliz. Já vivi em muitos países, joguei em muitos clubes, mas quando falam de Portugal, é sempre um sentimento especial. Ser capitão dessa geração é um orgulho. Ganhar um título com a seleção é sempre o auge. Ganhar um título é o auge. O futuro é pensar no curto prazo. Agora é descansar bem. Tive a lesão, e aquilo foi além… além… Forcei, porque pela Seleção você tem que força - afirmou Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo não escondeu a alegria ao falar sobre o título da Nations League. O capitão de Portugal afirmou que, além do país, a geração de jogadores também mereciam o troféu.

continua após a publicidade

- Muita alegria. Em primeiro lugar, por essa geração, que merecia um título dessa magnitude, e também pelas nossas famílias. Meus filhos estavam aqui, minha esposa, meu irmão, meus amigos. Vencer por Portugal é sempre especial. Tenho muitos títulos pelos clubes, mas nada é melhor do que ganhar por Portugal. São lágrimas. É dever cumprido e muita alegria - disse o astro de Portugal.

Cristiano Ronaldo marca e Portugal é campeão da Nations League

Neste domingo (8), a seleção de Portugal venceu a Espanha nos pênaltis após empate no tempo regulamentar e foi campeã da competição pela segunda vez na história. O jogo foi realizado na Allianz Arena, em Munique (Alemanha).

Cristiano Ronaldo fez um dos gols do título em Portugal x Espanha (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Após 2 a 2 no tempo de jogo, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. Rúben Neves fez o pênalti decisivo que deu o título para Portugal. Os gols da partida foram marcados por Zubimendi, Nuno Mendes, Oyarzabal e Cristiano Ronaldo.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.