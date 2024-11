O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, perdeu para o Al-Qadsiah por 2 a 1 nesta sexta-feira (22), pela 11ª rodada do Campeonato Saudita. O craque português, aliás, até abriu o marcador no estádio Al -Awwal Park, em Riad. Entretanto, o time visitante virou a partida com Julián Quiñones e Aubameyang, ex-jogador do Barcelona. Essa foi a primeira derrota da equipe de Stefano Pioli na competição.

Além de Cristiano Ronaldo e Aubameyang, o confronto contou com outros nomes conhecidos do futebol europeu, como Sadio Mané e Nacho Fernández. O segundo, aliás, jogou com o português no Real Madrid.

Como foi o jogo

O Al-Nassr teve as melhores chances do primeiro tempo. Jogando em seu domínio, a equipe do técnico Stefano Pioli teve 63% de posse de bola, e buscou manter o controle dela até chegar no gol, que saiu aos 32 minutos. Cristiano Ronaldo aproveitou bobeada do goleiro adversário e estufou a rede, marcando o 911° gol da sua carreira.

O tento de empate saiu aos 37', com Julián Quiñones, que recebeu cruzamento de Turki Al-Ammar, dominou no peito e chutou com força, sem chance para o brasileiro Bento. O mexicano, aliás, quase marcou um golaço de bicicleta, ainda quando o placar estava 0 a 0.

Na volta do intervalo, a equipe visitante precisou de apenas cinco minutos para virar o placar. Aubameyang recebeu grande passe de Quiñones, e apenas empurrou a bola para dentro do gol. Atrás no placar, o Al-Nassr se lançou ao ataque para buscar o empate, mas não conseguiu.

Cristiano Ronaldo em campo nesta sexta-feira (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Cristiano Ronaldo, aliás, teve uma grande chance de deixar tudo igual já nos acréscimos. O goleiro, no entanto, defendeu.

Situação do Al-Nassr na classificação

Com a derrota, o Al-Nassr (terceiro colocado) não conseguiu diminuir a distância para o líder Al-Hilal, que atualmente é de seis pontos. Nesta rodada, a equipe de Jorge Jesus entra em campo no sábado, contra o Al-Khaleej.