Vinicius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, classificou como um equívoco o avanço do processo de impeachment de Augusto Melo, atual presidente do clube. O membro da diretoria alvinegra criticou a motivação da ação, que segundo ele, não aborda questões relacionadas à atual gestão.

- Não é a gestão Augusto Melo que está sendo investigada nesse processo de impeachment, não está se discutindo se ele é um bom ou mau presidente, se ele cometeu erros administrativos ou se montou um bom time, não é isso que está sendo discutido - disse o dirigente em entrevista ao portal "Meu Timão".

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, marcou a votação do pedido de impeachment para a próxima quinta-feira (28), no Parque São Jorge. Opositores afirmam que a motivação para a ação seriam possíveis irregularidades na parceria entre o Corinthians e a ex-patrocinadora "Vai de Bet", que durou de janeiro a junho deste ano.

Augusto Melo assumiu o comando do Corinthians no começo deste ano e pode deixar o cargo de maneira precoce - o mandato dele vai até 2026. A primeira chamada da reunião será às 18h, e a segunda às 19h. Caso o impeachment seja aprovado por maioria simples, o presidente será afastado do cargo.

A motivação do impeachment no Corinthians

Um inquérito da Polícia Civil de São Paulo investiga uma possível lavagem de dinheiro e repasses a 'laranjas' da empresa ao Timão durante o período da parceria. Vinicius Cascone enfatizou que o Corinthians colabora com as autoridades e que, até o momento, não foi encontrada nenhuma irregularidade.

- Existe um inquérito em andamento, o Corinthians tomou providências para colaborar com a polícia, fez uma investigação interna sobre esse fato para ver se houve qualquer problema envolvendo qualquer dirigente do Corinthians e o Augusto autorizou inclusive se autoinvestigar internamente.

Augusto Meço é alvo de investigação no Conselho Deliberativo do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Processo antecipado

Anteriormente, o Conselho Deliberativo do Corinthians prometeu esperar os desdobramentos da investigação para prosseguir com o processo de impeachment, para não cometer nenhuma injustiça com os envolvidos no caso. Entretanto, mesmo com indefinições no inquérito, Romeu Tuma Jr. decidiu acatar o pedido.

- O Augusto Melo sequer foi chamado para prestar depoimento na delegacia, se houvesse qualquer suspeita em relação ao presidente, ele já teria sido convocado pelo advogado e não foi, isso já demonstra claramente que não há nada em relação ao Augusto e não passa de um mero factoide em relação a ele. Evidentemente a disputa política nesse caso é prejudicial, de forma equivocada na minha opinião, pois deveria ser sadia, baseada em propostas - disse o advogado.

Vinicius Cascone reiterou que nada foi encontrado no processo e afirmou que, em caso de comprovação de culpa do Augusto Melo, irá se afastar do cargo.

- Nesse pedido de impeachment não há nenhum elemento objetivo. Na minha história como advogado eu nunca compactuei com qualquer mal feito, então se for comprovado que o Augusto fez algo, que eu não acredito, eu sou o primeiro a pedir demissão da diretoria.