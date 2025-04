Ancelotti pode perder Vini Jr e mais cinco para jogo da Champions

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, precisa ligar o sinal de alerta no confronto diante do Arsenal, nesta terça-feira (8), pela Champions League. O comandante italiano está pendurado por acúmulo de cartões amarelos, e em caso de uma nova sanção no Emirates Stadium, desfalca a equipe na volta, em oito dias.

Além de precisar guardar os lábios e os gestos à beira do gramado, o treinador também necessitará se atentar a outros seis atletas, que também podem perder o segundo encontro. O brasileiro Vini Jr encabeça a lista, seguido por Eduardo Camavinga, Luka Modric, Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez e Endrick.

Vinícius e Lucas, inclusive, têm o caso mais chamativo. A dupla já cumpriu suspensão na competição, durante a fase de liga, onde o acúmulo era de três cartões. Agora, com apenas dois se fazendo necessários, ambos foram amarelados diante do Atlético de Madrid, e a punição pode ser a ausência na capital espanhola.

➡️ Ídolo do Arsenal relembra quase ida para o Real Madrid e afirma qual time é melhor

🤯 Carlo Ancelotti tem problema para o duelo na Inglaterra

No Emirates Stadium, Ancelotti já terá que tomar uma decisão em relação ao sistema defensivo de sua equipe. Aurélien Tchouaméni, volante muitas utilizado como zagueiro devido à longa lista de desfalques por contusão, está suspenso e não enfrenta os Gunners. Carvajal, Éder Militão, Mendy, Lunin e Dani Ceballos, contundidos, também estão fora do duelo.

A bola rola para Arsenal e Real Madrid às 16h (de Brasília) desta terça (8), em Londres (ING). A volta acontecerá em oito dias, no mesmo horário, mas em palco diferente: o Santiago Bernabéu. Quem avançar enfrenta o qualificado de PSG x Aston Villa.