Cristiano Ronaldo em treinamento por Portugal (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Gabriel Harb • Publicada em 18/06/2024 - 12:30 • Leipzig (ALE)

Cristiano Ronaldo dará, nesta terça-feira (18), o primeiro passo em busca de um novo capítulo vitorioso com Portugal na Eurocopa. Campeão em 2016, o astro estará em campo na estreia de sua equipe diante da República Tcheca, às 16h (horário de Brasília).

➡️ Portugal x República Tcheca: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Eurocopa

Depois da decepção na Copa do Mundo de 2022, o camisa 7 e capitão chega à Euro com o sonho de fechar as cicatrizes da queda para o Marrocos. Depois de uma temporada iluminada no Al-Nassr, marcando 50 gols em 51 jogos pela equipe saudita, o anseio é pelo bicampeonato europeu.

Já com 39 anos, Ronaldo pode estar se despedindo dos torneios grandes com Portugal. Na Copa de 2026, estará dois anos mais velho, e sua presença na América do Norte ainda é incerta. Por isso, cresce a expectativa sobre a possível "última dança". Mas as provas, vistas e construídas ao longo dos últimos anos, são concretas: nos momentos grandes, o craque aparece e se transforma em sua versão mais decisiva possível.

- Portugueses, hoje começa mais um capítulo da nossa história. Lembro-me com carinho do meu primeiro dia com a seleção, uma jornada repleta de desafios e vitórias. Agora, tenho a honra de estar novamente ao lado de uma equipa de campeões, cheia de talento e determinação. Com a força e o apoio de todos, transformamos sonhos em realidade. Vamos, juntos, lutar por mais um triunfo. Unidos, somos imparáveis. Força Portugal! - escreveu o jogador em suas redes sociais.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pela Seleção das Quinas, Cristiano tem 207 jogos realizados, com 130 gols e 46 assistências. Contando jogos apenas de Euro, os números são ainda melhores: 25 partidas, 14 tentos anotados e nove passes para gol.

Além disso, os números individuais também são meta para a estrela portuguesa. Veja abaixo alguns dos recordes e marcas que o jogador pode quebrar/alcançar (entre parênteses, os atuais detentores):

👴 Jogador mais velho a marcar (Ivica Vastic, 38 anos e 257 dias - CR7 já está com 39 anos)

📤 Maior assistente da Eurocopa (Kabel Poborsky, 8 - CR7 tem 7)

🏆 Finalista mais velho da história (Jens Lehamnn, 38 anos e 232 dias)

🥅 O gol 900 na carreira (faltam 5)

➡️ Eurocopa: Todos os gols de Cristiano Ronaldo na competição

Empurrado de forma polêmica para o banco de reservas no último Mundial pelo técnico Fernando Santos, o centroavante deixou o Estádio Al Thumama, palco da eliminação para o Marrocos, aos prantos. Porém, a chegada do espanhol Roberto Martínez deu um novo gás ao seu futebol pela seleção. De renegado em um mata-mata, voltou a ser o tal líder nato, vitorioso e "interganhador".

O nome Cristiano Ronaldo e o âmbito competições europeias andam lado a lado. Seja na Champions, seja na Eurocopa, seja em Eliminatórias. Por isso, vale e muito acreditar em uma nova história com final feliz para Portugal.

Cristiano Ronaldo vai em busca do bi da Euro com Portugal (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)