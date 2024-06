Eurocopa: Todos os gols de Cristiano Ronaldo na competição

(Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Portugal estreia na Eurocopa nesta terça-feira (18), contra a Tchéquia no grupo F. A atual edição do campeonato continental marca a sexta que Cristiano Ronaldo participa, além de ser o maior artilheiro com 14 gols marcados. Confira todos os gols do camisa 7 da seleção lusa na competição.

A Eurocopa teve no total 16 edições, e além do recorde de maior goleador da competição, Cristiano Ronaldo foi campeão no ano de 2016, sacramentando o primeiro título da história do país, em final emocionante contra a França.

Michel Platini, campeão com a França em 1984, aparece logo na sequência do astro português com nove gols marcados. O inglês Alan Shearer, o também francês Antoine Griezmann e o espanhol Álvaro Morata têm sete gols marcados.

Todos os gols de Cristiano Ronaldo na Eurocopa

Cristiano Ronaldo foi campeão da Euro em 2016 (Foto: AFP)

Euro 2004:

⚽ Portugal x Grécia - Grupo A

⚽ Portugal x Holanda - Semifinal

Euro 2008:

⚽ Portugal x Tchéquia - Grupo A

Euro 2012:

⚽⚽ Portugal x Holanda - Grupo B

⚽ Portugal x Tchéquia - Quartas de final

Euro 2016:

⚽⚽ Portugal x Hungria - Grupo F

⚽ Portugal x País de Gales - Semifinal

Euro 2020:

⚽⚽ Portugal x Hungria - Grupo F

⚽ Portugal x Alemanha - Grupo F

⚽⚽ Portugal x França - Grupo F