Eurocopa de 2024 será a 17ª edição da competição (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Gabriel Harb • Publicada em 14/06/2024 - 07:45 • Berlim (ALE)

Nesta sexta-feira (14), a edição de 2024 da Eurocopa terá início. A ser realizada na Alemanha, a competição que reúne as melhores seleções do Velho Continente terá como abertura o confronto entre os donos da casa e a Escócia, às 16h (horário de Brasília).

➡️ Guia da Eurocopa: tudo o que você precisa saber sobre a edição de 2024

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entretanto, há diversas razões para que os torcedores da Europa e os amantes de futebol espalhados pelo mundo se interessem para acompanhar a sempre emocionante disputa. Por isso, o Lance! separou alguns pontos para você ficar de olho ao longo da Euro.

⚽🥇 OLHO NO BALLON D'OR

O primeiro motivo pelo qual se espera que a Eurocopa tenha grandes emoções é a corrida pela Bola de Ouro. O título do Real Madrid na Champions League teve um recital de Vini Jr ao longo do mata-mata, e o brasileiro se credenciou como favorito a levar o prêmio individual. Entretanto, a aura existente ao redor do continental costuma bagunçar qualquer tipo de probabilidade pré-existente.

A grande expectativa se constrói ao redor de Jude Bellingham. Contando com uma geração altamente qualificada por parte da Inglaterra, o meio-campista também teve momentos de protagonismo com os Merengues em 2023-24, e um desempenho positivo pode fazê-lo crescer na disputa com Vinícius.

Entre os nomes que correm por fora, Kylian Mbappé sempre é uma opção. Apesar de sair da Champions em semifinal apagada contra o Borussia Dortmund, o astro ex-PSG e agora novo reforço do Real costuma ter atuações de gala com a camisa da seleção da França, como visto na última Copa do Mundo. Toni Kroos, que a princípio se despede do futebol, mira desfazer os vexames recentes da Alemanha, e um tributo individual ao craque no Ballon D'Or não está descartado.

➡️ ANÁLISE: Quem são os favoritos para se classificar em cada grupo da Eurocopa?

🤖👋 DESPEDIDA DO ROBOZÃO

Cristiano Ronaldo viveu uma temporada de ótimos números jogando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Agora, as atenções estão voltadas para a seleção de Portugal, já que disputará sua última Eurocopa, aos 39 anos de idade.

➡️ Cristiano Ronaldo enaltece evoluções na carreira e chega confiante à Eurocopa: ‘Estou no mais alto nível há 20 anos’

Sendo o maior artilheiro, jogador com mais edições e mais jogos disputados, Ronaldo sonha em uma despedida de gala com a Seleção das Quinas, com a taça e com o gol 900 - faltam cinco para a marca histórica. Em 2016, o camisa 7 construiu grande jornada e ajudou sua equipe a alcançar a decisão; apesar de sair lesionado ainda na primeira etapa, viu Éder, na prorrogação, marcar um golaço de fora da área e levar os portugueses ao primeiro título na história do torneio.

E Portugal chega para a competição brigando pela taça sem dúvidas. Após a chegada de Roberto Martínez, as peças encontraram uma forma de jogar em seu mais alto nível. Foram dez vitórias em dez jogos, 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, e CR7 marcou dez gols, sendo o vice-artilheiro, atrás apenas de Lukaku (14). Portanto, há com certeza um sonho para Portugal.

Cristiano Ronaldo disputará sua sexta e última Eurocopa em 2024 (Foto: KARIM JAAFAR / AFP)

👶⏰ A EURO DOS JOVENS

Para alcançar a glória continental novamente, o experiente Cristiano terá como desafio acompanhar a chegada da nova geração do futebol à Eurocopa. Boa parte das seleções estão passando por um ciclo de renovação dos elencos selecionados, com craques jovens sendo fortes apostas em busca do troféu.

Na Inglaterra, Gareth Southgate deixou para trás nomes consagrados como Sterling, Henderson e Rashford. Com isso, abriu espaço para meteoros como Cole Palmer (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United) e Ollie Watkins (Aston Villa), além de Bellingham e a estrela Harry Kane.

Pelo lado da Itália, atual campeã, os nomes comparados ao título de 2021 já são completamente distintos. Apenas oito permaneceram: Donnarumma, Meret, Di Lorenzo, Bastoni, Jorginho, Chiesa, Cristante e Barella. Desde então, surgiram novos craques na liga nacional: Pellegrini, Dimarco, Scalvini, Retegui, Fagioli e Scamacca são alguns deles, complementados pelo retorno do bom futebol de El Shaarawy.

Na França, o surgimento dos qualificados Camavinga, Tchouaméni, Kolo Muani, Marcus Thuram e Zaire-Emery se somarão aos já consagrados Griezmann, Kanté, Giroud, e claro, Mbappé. A Espanha, vendo a vitoriosa geração da década passada se esvair, conta como nomes como Fermín López, Le Normand e Lamine Yamal para se reconstruir. A Alemanha, dona da casa, se aproveitou do brilho do Bayer Leverkusen em 2023-24 para convocar Wirtz, Tah e Andrich, além do artilheiro do Borussia Dortmund, Niclas Füllkrug.

Entre as seleções que correm por fora, novas estrelas como Kvaratskhelia (Geórgia), Yildiz e Arda Güler (Turquia), Szoboszlai (Hungria), Tsygankov e Dobvyk (Ucrânia), entre outras, também são bons nomes para se observar, podendo levar suas seleções a campanhas históricas.

🧑‍🏫🔰 PROFESSOR SYLVINHO

Fazendo jornada surpreendente com a modesta Albânia, o brasileiro Sylvinho comandará a seleção na disputa da Euro. Depois de sair do Corinthians sob enxurrada de críticas por parte de torcedores e jornalistas, o ex-jogador se reciclou no exterior e conseguiu um feito incrível, liderando nas Eliminatórias uma chave equilibrada com República Tcheca e Polônia.

Sylvinho celebra qualificação pela Albânia para a Eurocopa de 2024 (Divulgação/Uefa)

Depois de chocar o continente com a qualificação para a "fase final" da competição, vale o sonho de alcançar as oitavas de final. Para isso, a Albânia terá a dura missão de passar por aquele que é considerado por muitos o "grupo da morte" da Eurocopa de 2024. As Águias estão na chave B, com Espanha, Croácia e Itália.

🌍🏆 A EXPECTATIVA

Com tantos ingredientes especiais que devem temperar um prato cheio de emoção, a Eurocopa de 2024 tem tudo para ser uma das maiores edições da história da competição. Os horários serão bons para quem mora no Brasil, já que as partidas da fase de grupos se espalharão em inícios previstos para 10h, 13h e 16h (horários de Brasília).

Eurocopa de 2024 marca 17ª edição da competição (Divulgação/Uefa)