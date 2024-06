Gigante europeu vai investir 50 milhões de euros em reformas a pedido de Cristiano Ronaldo

(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 12:34 • Manchester (ING)

O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira (14), que irá começar um investimento de 50 milhões de euros em reformas e estruturação do centro de treinamento do clube. Segundo o jornal inglês 'The Mirror', em maio de 2022, Cristiano Ronaldo teria exigido mudanças no CT e reclamou das condições.

Em entrevista ao jornalista Piers Morgan, Cristiano Ronaldo deu sua visão dizendo que o espaço estava ultrapassado e não havia melhorias significativas desde quando chegou pela primeira vez ao time.

Em nota, os Red Devils revelaram que as primeiras obras serão nas áreas de ginásio, médica, nutrição e recuperação, com ênfase na criação de mais espaço para colaboração e inovação entre os jogadores.

- Começaremos os trabalhos de modernização do prédio da equipe masculina em Carrington na próxima semana. O projeto de 50 milhões de euros terão todas as áreas do edifício reformadas para oferecer instalações de classe mundial, criando um ambiente de alto desempenho para jogadores e funcionários. - divulgou o Manchester United, em comunicado oficial do clube.

O projeto, com duração prevista para toda a temporada 2024/25, será liderado pela renomada Foster + Partners, arquitetos responsáveis por obras icônicas como o Estádio de Wembley e o Estádio Lusail no Catar.

Além das renovações do CT, o empresário e proprietário do Manchester United, Jim Ratcliffe planeja construir um novo estádio, a ser considerado o 'Wembley do Norte', em substituição ao atual Old Trafford, num custo que chegaria a 3 bilhões de libras.