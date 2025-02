Cristiano Ronaldo sai em defesa de Vini Jr e critica Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo defendeu Vini Jr. e criticou a Bola de Ouro durante entrevista concedida ao programa espanhol La Sexta, na última segunda-feira (3). O português comparou a derrota do brasileiro com as suas próprias na premiação. Em outubro, Rodri levou o título de melhor jogador do mundo na premiação organizada pela revista France Football. Na ocasião, o Real Madrid não enviou representantes ao evento.

- Fiquei decepcionado pelo Vinicius. Ele mereceu. Eu me senti da mesma forma. Fazer a mesma coisa duas vezes faz você se sentir impotente, mas então eu entendi, e quando você entende as coisas, você não entra em batalhas que você não vai ganhar - continuou CR7.

Apesar da decepção na Bola de Ouro, Vini Jr foi eleito o melhor do mundo no prêmio Fifa The Best, em dezembro. No mesmo mês, o jogador brasileiro também foi coroado número um pelo Globe Soccer Awards.

- Fiquei surpreso. Acho que ele (Vini Jr.) deveria ter ganho a Bola de Ouro. Mas não fiquei surpreso porque não há credibilidade (na premiação). Ele ganhou a Champions League, ele fez a diferença - disse Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo saiu em defesa de Vini Jr e criticou Bola de Ouro: "ele fez a diferença" (Foto: Reprodução/Instagram@globesoccerawards)

Outras respostas de Cristiano Ronaldo

Cristiano ainda comentou sobre o começo de carreira de outros jovens jogadores e enfatizou a falta de critérios da Bola de Ouro.

- Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles... Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri, ele merece também. Mas Vinicius ganhou a Champions League, fez gol na final. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber - afirmou o atacante português.

