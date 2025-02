Cristiano Ronaldo descarta Messi e Pelé e aponta melhor jogador da história

Cristiano Ronaldo não ficou em cima do muro e revelou quem é o melhor jogador da história do futebol para ele. O português descartou nomes como Messi, seu maior rival, Pelé e Maradona. Para CR7, ele é o melhor de todos tempos, afirmando também ser o jogador mais completo.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr reclama com Ancelotti após atitude de companheiro do Real Madrid

Em outra entrevista ao programa espanhol "La Sexta", Ronaldo reiterou sua posição, respeitando as preferências dos fãs por outros jogadores, mas defendendo sua visão sobre sua completude e excelência.

- Eu faço tudo no futebol. Sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de esquerda, sou rápido, sou forte. Uma coisa são gostos, uns gostam mais de Messi, Pelé ou Maradona. Eu entendo isso, e respeito. Mas dizer que Cristiano não é completo é mentira. Sou o mais completo - afirmou.

continua após a publicidade

Com 923 gols marcados em jogos oficiais, Ronaldo está próximo de alcançar o marco de mil gols, uma conquista rara no futebol. Apesar de estar a 77 gols dessa marca, ele expressou desconforto com a obsessão em torno dessa contagem, desejando que as coisas aconteçam naturalmente.

- Eu sei que também sou culpado. Mas parece que estão desvalorizando o que estou fazendo. Este ano, estou fazendo muitos gols, gols bonitos, estou bem. E as pessoas não estão valorizando meu momento. "Ah, faltam 85 gols". Não gosto disso, as coisas têm que acontecer de uma forma natural - lamentou Ronaldo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A corrida até o milésimo gol de Cristiano Ronaldo

Com a atuação na última segunda-feira (3), Cristiano Ronaldo chegou aos 87 gols marcados em 95 partidas pelo Al-Nassr. Dois dias antes de se tornar um "quarentão", o atacante diminuiu a contagem até o milésimo gol da carreira. Confira um raio-x dos gols da lenda lusitana.

Al-Nassr: 87 gols em 95 jogos (até o momento) Manchester United: 145 gols em 346 jogos Juventus: 101 gols em 134 jogos Real Madrid: 450 gols em 438 jogos Sporting: 5 gols em 31 partidas Portugal: 135 gols em 217 jogos

Apesar da fase fantástica vivida pelo atacante, o caminho até o gol histórico ainda é longo. Cristiano Ronaldo, inclusive, não enxerga a marca como uma obsessão, mas sim uma meta a ser alcançada.