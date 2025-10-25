Real Madrid x Barcelona: Comentarista da ESPN, Calçade diz quem tem 'vantagem'

Neste domingo (26), a ESPN transmite o maior clássico do futebol mundial. A partir de 12h15 Real Madrid e Barcelona se enfrentam em mais um "El Clássico", diretamente do Santiago Bernabéu. Diante disso, o comentarista Paulo Calçade apontou quem chega mais preparado para a partida válida pela 10ª rodada da LaLiga. .

➡️Real Madrid ou Barcelona? Veja quem possui elenco mais valioso

Na visão de Calçade, os 'merengues' chegam com vantagem para este confronto, levando em consideração as ausências de Raphinha e Lewandowisk pelo lado do Barcelona. Segundo o comentarista, não fosse a derrota por 5 a 2 contra o Atléti, o Real Madrid poderia considerar a temporada perfeita, até o momento.

⁠- Pela ótica dos desfalques, o Real Madrid chega em vantagem neste 'clásico'. Não fosse a estrondosa derrota (5 x 2) para o Atlético, os 'merengues' poderiam considerar a temporada perfeita até agora, mesmo com início dos treinamentos adiado em função do Mundial de Clubes. O Barcelona não terá Raphinha e Lewandowski, fato que reduz o poder de fogo do melhor ataque da Liga. Favorito é uma palavra muito forte neste confronto, mas é inegável que os madrilhenhos estão numa situação superior para o confronto - disse Calçade.

O fã do esporte pode acompanhar o pré-jogo a partir de 11h15, ao vivo na plataforma de streaming do Disney+. Com informações sobre as equipes, análises, curiosidades e bastidores do clássico, a transmissão também estará disponível na página oficial da ESPN no Youtube.

ESPN amplia a cobertura para Real Madrid x Barcelona

Assim que a bola rolar, os telespectadores também poderão acompanhar o "sidecast", novo formato da emissora, que exibe as reações do narrador Fernando Nardini e do comentarista Paulo Calçade, em tempo real.

No Disney+, os torcedores contarão com a presença de André Linares e Gustavo Hofman diretamente do Santiago Bernabéu, palco da partida. Com a missão de levar todos os detalhes da partida, os repórteres estarão ao vivo acompanhando a movimentação de cada equipe.