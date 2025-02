A história do ouro olímpico de 2008 da Argentina em Pequim

Com um elenco lendário, a Argentina fez história nas Olimpíadas de Pequim em 2018, conquistando o lugar mais alto no pódio pela segunda vez seguida, um raro feito que só havia se repetido três vezes na história do futebol nos jogos olímpicos. Mas como foi a competição? Liderada por um elenco recheado de craques, sejam eles já consolidados ou que futuramente viriam a se consolidar, a Argentina de Messi e Riquelme fez história no torneio.

continua após a publicidade

O elenco da Argentina que conquistou o ouro olímpico em Pequim marcou seu nome na história do futebol. Agora, por meio do Seu Lance! – plataforma de leilões do Lance! –, em parceria com o Alambrado e o LeilõesBR, você tem a chance de arrematar a camisa usada por aquele time em 2008.

➡️ Conheça o Seu Lance!, nosso site de leilões de artigos esportivos

A geração histórica da Argentina

A conquista do ouro olímpico em Pequim 2008 consolidou uma geração de ouro para o futebol argentino. O elenco entrou para a história ao vencer de forma invicta, sob o comando de Sergio Batista e a liderança de Juan Román Riquelme, ídolo do Boca Juniors que, já em estágio final de carreira, guiou jovens promessas rumo à glória.

continua após a publicidade

Time histórico da Argentina que venceu o ouro olímpico (Foto: AFP / FABRICE COFFRINI)

Entre elas, Lionel Messi, então com apenas 21 anos, já brilhava no Barcelona e despontava como o futuro gênio do esporte. Ao seu lado, Sergio Agüero, Ángel Di María, Javier Mascherano e Ever Banega mostraram seu talento e se tornaram peças-chave da seleção principal anos depois.Para Mascherano, a medalha teve um sabor especial, pois ele já havia conquistado o ouro em Atenas 2004, tornando-se o único jogador argentino bicampeão olímpico no futebol masculino.

O time titular daquela final era formado por Romero; Zabaleta, Garay, Nicolás Pareja e Monzón; Gago, Mascherano, Di María e Riquelme; Messi e Agüero. Com o tempo, essa escalação, que já era forte, se tornou lendária. Romero e Zabaleta brilharam na Europa, assim como Garay e Mascherano. No banco, Lavezzi aguardava sua vez de se tornar um craque. Di María se consolidou como um dos grandes nomes da história do futebol argentino, enquanto Messi transcendeu qualquer expectativa, tornando-se um ícone imortal do esporte.

continua após a publicidade

Dê o Seu Lance nessa camisa do Argentina

Camisa da Argentina usada dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008 (Foto: Seu Lance)

🔰 TIME: Argentina

📆 TEMPORADA: 2008

🔢 NÚMERO: S/N

➡️ Clique aqui e dê o seu lance agora nesta camisa histórica da Argentina

O torneio da Argentina e a trajetória até a Glória

Com esse elenco, a Argentina brilhou no torneio. O time caiu no grupo A e teve 100% de aproveitamento na primeira fase. Venceu Costa do Marfim, Australia e Sérvia, fazendo cinco gols e levando apenas um. Foi líder com tranquilidade e Ezequiel Lavezzi foi o grande destaque do time na fase de grupos, marcando dois gols em três jogos.

Nas fases eliminatórias, a Albiceleste repetiu o sucesso e foi absoluta, porém, com adversários mais fortes, teve mais dificuldades, mas nada que a afastassem da glória. A primeira partida foi contra a Holanda, pelas quartas de final. O jogo foi duro e terminou indo para a prorrogação, entretanto, a Argentina não decepcionou e avançou para enfrentar o seu arquirrival Brasil.

Riquelme, Messi e Aguero na partida contra o Brasil (Foto: Eurosport)

Contra o Brasil, uma partida que se esperava uma dificuldade assídua, foi totalmente ao contrário. Jogando contra Ronaldinho Gaúcho, que estava no auge, e o jovem Alexandre Pato, que já era explosivo como uma dinamite, a Argentina venceu o jogo de forma tranquila, com o resultado de 3 a 0, com dois gols de Aguero e um de Riquelme.

A final contra a Nigéria e a Glória Olímpica

No estádio Ninho do Pássaro, Argentina e Nigéria reeditaram a final olímpica de Atlanta em 1996. Em jogo truncado, a Albiceleste procurava vingança sobre o antigo carrasco. Foi com Di María, que os hermanos finalmente conseguiram. Com um passe de Lionel Messi, Di María em rápida velocidade alcançou a bola e não se intimidou com goleiro Ambruse Vanzekin, tocando sutilmente embaixo da pelota e encobrindo o guarda-redes.

➡️O que foi a “mão de Deus” de Maradona na Copa de 1986?

O gol da Argentina saiu aos 13 minutos do primeiro tempo. Esta se tornou a única ação ofensiva que obteve sucesso. A Nigéria pressionou muito, chegou algumas vezes, mas a sólida defesa argentina, liderada por Ezequiel Garay e Nicolás Pareja, garantiu o resultado e consolidou o bicampeonato olímpico da Argentina.

Como vai funcionar o Seu Lance!?

Serão ao todo 70 camisas no segundo leilão do Seu Lance, sendo 45 novidades no site! E você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. No dia 6 de janeiro, a partir das 18h (de Brasília), teremos um pregão ao vivo. Quem fizer o maior lance fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; e que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

Como fazer para dar um lance?

Para participar do leilão, basta visitar o site Seu Lance!, abrir a aba "catálogos" e navegar pela grande variedade de itens históricos do futebol brasileiro e mundial. Após encontrar aquela camisa lendária que você tanto procurava, basta realizar o cadastro no site e participar: escreva o valor desejado e aperte o botão "Fazer Lance". As camisas estarão disponíveis até o dia 6/1, quando o Lance! promoverá um novo pregão ao vivo no canal de YouTube e no perfil do Instagram.

Por que participar

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

Seu Lance!

Sua coleção!

Sua história!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte