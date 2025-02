De casa nova, outra vez: Chelsea empresta João Félix para gigante europeu

Com poucos minutos no Chelsea, João Félix, atacante da seleção portuguesa de 25 anos, será anunciado pelo quarto clube diferente nas últimas três temporadas. Os Blues acertaram o empréstimo no jogador junto ao Milan, oitavo colocado na Serie A italiana. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais.

João Félix, inclusive, já está em Milão para realização de exames e a assinatura do contrato. O time italiano, além de arcar com o salário integral, vai pagar 5 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) para contar com o atacante, que além dos Blues, vestiu as camisas de Atlético de Madrid e Barcelona desde a temporada 2023-23. A primeira temporada do jogador com a camisa do Chelsea foi aquém do imaginado: ele somou sete gols e duas assistências em 20 partidas disputadas.

A falta de oportunidades no time titular de Enzo Maresca teria gerado incômodo em João Félix, que agora será comandado pelo compatriota Sérgio Conceição no Milan. Antes de ser comprado em definitivo pelo Chelsea junto ao Atléti, o português atuou emprestado pelo Barcelona, com certo destaque: foram dez gols marcados e seis assistências em 44 partidas. A expectativa é que, no futebol italiano, o jogador ganhe sequência e consiga atingir o potencial projetado nos tempos de Benfica.

João Félix, atacante do Chelsea, em ação contra o Gent (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Emprestado pelo Chelsea, João Félix jogará pelo quinto clube na carreira

Nos holofotes do futebol europeu desde muito jovem, João Félix é tratado como um jogador de muito potencial. Revelado ao futebol profissional pelo Benfica, o jogador foi comprado junto ao Atlético de Madrid após a primeira temporada no time principal, pelo valor de 127,5 milhões de euros. Apesar dos 34 gols marcados nas quatro temporadas pela equipe colchonera, a sensação era de que João Félix ainda não tinha atingido as expectativas depositadas em seu nome.

Neste contexto, surge o Chelsea, que contrata o português por empréstimo na temporada 2022-23. A experiência em Londres, entretanto, não foi a melhor para o português, que sem destaque, somou apenas quatro gols em 20 partidas disputadas. De volta ao Metropolitano, o jovem foi cedido ao Barcelona, onde desempenhou com destaque, apesar da frequente presença no banco de reservas de Xavi. Ao final do empréstimo, o luso retornou ao Chelsea, desta vez em definitivo, por 52 milhões de euros.

Porém, a sensação é que João Félix teve dificuldades para se tornar um astro do futebol europeu, conforme as projeções apontavam durante o ano fantástico de 20 gols e oito assistências em sua temporada de estreia no futebol português.

