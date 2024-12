Crise no Manchester City: Guardiola corre risco de demissão?

O Manchester City vive a pior crise dos últimos anos. No comando técnico de Pep Guardiola, o clube somou apenas quatro pontos em um mês e meio e tem a pior sequência do campeonato no recorte. Após a derrota para o Aston Villa, por 2 a 1, neste sábado (21), em partida válida pela 17ª rodada da Premier League, o clube chegou a nove derrotas nos últimos 12 jogos. Mas, afinal, o espanhol tem chances de ser demitido?

Com nove derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, os atuais campeões ocupam a sexta colocação do Campeonato Inglês, com 27 pontos, nove a menos que o líder Liverpool, mesmo tendo dois jogos a mais.

Mesmo tendo a pior sequência no comando do Manchester City, Guardiola enfrenta problemas na temporada 2024/25: ausência de Rodri, lesões em sequência, declínio físico e calendário cheio podem ser algum dos fatores que explicam a atual fase da equipe.

Além da lesão do atual Bola de Ouro da "France Football", que rompeu o ligamento do joelho direito em setembro e está fora do restante da temporada, há outras lesões do elenco que interferiram no desempenho do City na temporada. Ao lado disso, a baixa técnica dos principais jogadores também é um fator a ser destacado.

O calendário do futebol europeu também voltou a ser um tópico pelo excesso de jogos e o desgaste físicos dos atletas. Em abril, Guardiola detonou a organização do futebol inglês pelo curto intervalo de dias entre partidas de competições nacionais e continentais.

Era Guardiola

Pep Guardiola observa confronto entre Manchester City e Southampton (Foto: Oli Scarff / AFP)

Apesar da fase, o City renovou o contrato de Guardiola com o clube até 2027. Anteriormente, o vínculo do treinador com o clube inglês tinha duração apenas até o final desta temporada e a expectativa era de que o acordo entre as partes fosse estendido apenas até julho de 2026.

Caso o novo contrato seja cumprido até o final, Guardiola dirigirá o Manchester City por 11 anos. Entretanto, o espanhol já é o técnico mais longevo da Premier League na atualidade e o segundo com trabalho mais antigo nas quatro primeiras divisões do futebol inglês.

Guardiola chegou ao clube em 2016 e conquistou 18 troféus desde então: foram seis Premier Leagues (sendo as últimas quatro consecutivas, um recorde), duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra, uma Champions League (título até então inédito), uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.