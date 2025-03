Endrick foi uma das grandes novidades no início da passagem de Dorival Júnior no comando do Brasil. Em suas três primeiras partidas no comando do treinador, o atacante, ainda com 17 anos, marcou três gols contra Inglaterra, Espanha e México, sendo dois deles decisivos para garantir as vitórias da Seleção. No entanto, recentemente, o jovem do Real Madrid não tem recebido tantos minutos com a camisa da amarelinha.

Em 2023, ainda quando estava no Palmeiras, Endrick foi convocado por Fernando Diniz para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo compra Colômbia e Argentina. Sua participação foi pouco efetiva, tendo apenas 26 minutos totalizados entre as duas partidas, que terminaram em derrota para o Brasil.

Com a chegada de Dorival Júnior, em janeiro de 2024, se cumpriu a expectativa de que o jovem atacante seguisse recebendo oportunidades por conta do bom momento que vivia no Palmeiras. Endrick foi convocado para as partidas amistosas contra a Inglaterra, em Wembley (ING), e contra a Espanha, no Santiago Bernabéu (ESP).

Ainda com 17 anos, vindo do banco: ele marcou o gol da vitória de 1 a 0 do Brasil contra a Seleção Inglesa, e logo em seguida marcou no empate em 3 a 3 com a Seleção Espanhola.

No período de preparação para a Copa América, ele também marcou nos acréscimos o gol da vitória por 3 a 2 contra o México. Porém, desde esta boa sequência de gols em jogos grandes, Endrick passou a ter pouca minutagem na Seleção e não voltou a marcar deste então.

Minutagem de Endrick nos jogos do Brasil

Obs: a partir da vitória contra o México (8/6/2024)

12/06/2024 - Estados Unidos x Brasil: 25 minutos 24/06/2024 - Brasil x Costa Rica: 19 minutos 28/06/2024 - Paraguai x Brasil: 11 minutos 02/07/2024 - Brasil x Colômbia: 10 minutos 06/07/2024 - Brasil x Uruguai: 90 minutos 06/09/2024 - Brasil x Equador: não entrou em campo 10/09/2024 - Paraguai x Brasil: 45 minutos 10/10/2024 - Chile x Brasil: 14 minutos 15/10/2024 - Brasil x Peru: 12 minutos 20/03/2025 - Brasil x Colômbia: não entrou em campo

Endrick tem uma média de 22,6 minutos nas últimas dez partidas da Seleção em que esteve relacionado.