CR7 se reapresenta no Al-Nassr e encontra Jorge Jesus; veja

Cristiano Ronaldo se juntou ao elenco do Al-Nassr para a pré-temporada em Salzburg, na Áustria, nesta quinta-feira (25). De contrato renovado até 2027, o português teve o primeiro contato com seu novo treinador - e conterrâneo - Jorge Jesus. CR7 recebeu dias a mais de férias em relação ao restante da equipe por conta da disputa da Liga das Nações por Portugal.

Ao chegar à concentração do Al-Nassr, em Salzburg, Cristiano Ronaldo teve seu primeiro contato com Jorge Jesus flagrado. O treinador, que completou 71 anos na última quinta-feira, foi um pedido particular de CR7 para assumir o comando técnico do clube. Jesus, inclusive, afirmou que sem o convite do atacante, não teria assinado contrato com o rival do Al-Hilal.

Objetivos de Cristiano Ronaldo para 2025/26

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo iniciará sua 24ª temporada na carreira, esta que terá objetivos bem importantes. Além das competições que o Al-Nassr jogará, CR7 tem em vista a disputa de sua sexta Copa do Mundo, em junho de 2026, nos Estados Unidos, e a busca pelo milésimo gol oficial - faltam 62 tentos para alcançar o objetivo histórico.

Outra marca que o português certamente alcançará é a de ser o primeiro jogador na história a atingir 100 gols por quatro clubes diferentes. Neste momento, Cristiano Ronaldo tem 99 bolas nas redes pelo Al-Nassr em 111 partidas. O craque ultrapassou este número emblemático por Manchester United (145 gols), Real Madrid (450) e Juventus (101). Além disso, CR7 também quebrou tal marca na seleção de Portugal, com 138 tentos em 221 jogos.

