Aston Villa rejeita oferta de gigante inglês por Dibu Martínez

Caso Martínez não seja contratado, Senne Lammens do Royal Antwerp é a opção secundária.

Dibu Martínez, aos 32 anos, é o alvo prioritário nas negociações com Aston Villa.

Aston Villa rejeitou proposta de empréstimo do Manchester United por Emiliano Martínez.

O Aston Villa rejeitou uma proposta de um dos gigantes do futebol inglês pelo goleiro Emilano Martínez. O clube em questão é o Manchester United, que tentou o empréstimo do argentino, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Apesar da negativa inicial, Dibu segue como a principal opção dos Red Devils para reforçar a posição.

O Manchester United busca a contratação de um goleiro para a temporada 2025/26, já que Onana, titular da equipe, recebe constantes críticas pelo desempenho nos Red Devils e o reserva, Bayindir, também não inspira muita confiança. Dessa forma, a busca por um novo arqueiro é um pedido particular de Ruben Amorim. Porém, ainda existem dúvidas em relação a buscar um jovem ou um experiente para a posição. Aos 32 anos, Dibu Martínez é o alvo prioritário e as negociações com o Aston Villa devem prosseguir.

Vale ressaltar que o gol do Manchester United virou, de fato, uma questão após a saída de David De Gea do clube. O espanhol foi o sucessor do histórico Edwin van der Sar e permaneceu como dono da posição por mais de uma década.

Dibu Martínez pelo Aston Villa contra o Manchester United (Foto: Reprodução/Aston Villa)

Alternativa jovem para Dibu Martínez

Caso a negociação por Dibu Martínez não evolua como o esperado, o Manchester United tem o nome de Senne Lammens, goleiro de 23 anos do Royal Antwerp, da Bélgica, como alvo secundário e opção mais jovem para a posição. Segundo o site "Transfermarkt", Lammens é avaliado em 9 milhões de euros (R$ 58,3 milhões na cotação atual).

