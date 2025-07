Neste sábado (26), o Kaiserslautern recebe a Roma no estádio Fritz-Walter-Stadion, na Alemanha, em amistoso internacional de pré-temporada. A partida acontece às 13h (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo por ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming). ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Kaiserslautern tenta se reerguer no cenário nacional após mais uma temporada na segunda divisão alemã. O tradicional clube, tetracampeão alemão e bicampeão da Copa da Alemanha, terminou a última edição da 2. Bundesliga na 7ª posição. A equipe já fez dois jogos na atual pré-temporada, com uma vitória e uma derrota.

continua após a publicidade

Ficha do jogo ROM KAI Amistoso Internacional Data e Hora sábado, 26 de julho, às 13h (de Brasília) Local Fritz-Walter-Stadion, em Kaiserslautern (Alemanha) Árbitro Onde assistir

➡️Esse jogador é bom ou só é europeu? Marcus Rashford

➡️Fulham se interessa pela contratação de Sterling, do Chelsea

➡️Técnico português se derrete por Richard Rios: ‘É um motor de alta potência’

A Roma chega embalada por uma goleada de 9 a 0 no primeiro amistoso da temporada. Na última temporada, o time terminou o último Campeonato Italiano na 5ª colocação, e garantiu uma vaga direta na fase de grupos da Europa League.

continua após a publicidade

Tudo sobre o amistoso entre Kaiserslautern e Roma (onde assistir, horário e local):

Kaiserslautern x Roma

Amistoso Internacional — Pré-temporada 2025/26

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Fritz-Walter-Stadion, em Kaiserslautern (Alemanha)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Roma x Kaiserslautern se enfrentam em amistoso de pré-temporada (Arte: Lance!)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.