Andrea Pirlo assume comando de nova equipe; saiba mais

Andrea Pirlo assumiu o comando técnico de um novo clube após quase uma temporada desempregado. O italiano retorna ao banco de reservas após encerrar sua passagem pela Sampdoria em agosto de 2024. Ele estará à frente do Dubai United FC, time da segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos. Aos 46 anos, este será o quinto trabalho de Pirlo como treinador.

Na última temporada, o Dubai United FC terminou em quarto lugar da liga. Uma sequência de quatro partidas sem vitórias, com três empates e uma derrota, os impediu de serem promovidos à primeira divisão do futebol dos Emirados Árabes. Com isso, a principal missão de Pirlo é promover o clube à elite do país.

- Estamos orgulhosos de receber Andrea na família United FC. Ele personifica os valores e as ambições do nosso clube e acreditamos que será uma figura fundamental para nos levar ao próximo nível - disse Ilie Cebanu, presidente do clube.

Andrea Pirlo anunciado no Dubai United FC (Foto: Reprodução/Dubai United)

Trajetória de Pirlo como treinador

Esse será o quinto trabalho de Andrea Pirlo como treinador. O italiano começou sua carreira no comando do time sub-23 da Juventus e logo em seguida assumiu a equipe principal para a temporada 2020/21, quando treinou ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Apesar da conquista da Supercopa nacional e da Copa Itália, a Juve de Pirlo caiu precocemente na Liga dos Campeões, para o Porto, e terminou a Serie A daquele ano em quarto lugar, à beira de perder a vaga para a Champions seguinte.

Com isso, Pirlo foi demitido com apenas uma temporada na Velha Senhora. Posteriormente, treinou o Fatih Karagümrük, da Turquia, e a Sampdoria, da Itália.

