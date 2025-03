Courtois vai a público pela primeira vez após polêmica na Bélgica

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, fará seu retorno à seleção da Bélgica nesta quarta-feira (19). O gigante de quase 2m de altura aceitou a volta aos Diabos Vermelhos após a troca de treinador, e falou sobre a polêmica envolvendo o antigo comandante, Domenico Tedesco, pela primeira vez.

- Depois de uma temporada longa, às vezes a gente age impulsivamente. Não foi uma atitude inteligente da minha parte, nem a melhor para o time e os torcedores. Ainda acho que a federação poderia ter lidado melhor com a situação depois, mas também tive uma lesão séria no joelho e, de qualquer forma, não estaria pronto para jogar a Euro. E quando o relacionamento com um técnico acaba, é difícil continuar. Muitos disseram que saí porque não recebi a braçadeira, mas isso não é verdade. Essa foi a maior desinformação. Entendo que foi difícil para os torcedores na época - afirmou o arqueiro.

Em março de 2024, Tedesco deixou de convocar Courtois para a Eurocopa através da justificativa de que o goleiro não estaria disponível fisicamente, visto que ainda se recuperava de uma ruptura ligamentar no joelho. Entretanto, o camisa 1 fez seu retorno aos gramados antes do fim de 2023-24, foi escolhido para agarrar na decisão da Champions League e ajudou o Real a conquistar a competição continental.

Semanas depois, Thibaut foi às redes sociais e disse não ter confiança no técnico, além de chamá-lo de mentiroso. Além disso, anunciou que não retornaria à seleção enquanto Domenico estivesse no cargo. Com a demissão do alemão por resultados oscilantes e a chegada de Rudi Garcia, o merengue foi convidado a retornar e aceitou o desafio.

- Estou aliviado que conseguimos conversar sobre tudo. Agora está claro, e podemos olhar para frente. Sei que cometi erros, e, naquele momento, não estava mentalmente 100% pronto para jogar - completou.

Courtois em ação pela seleção da Bélgica (Foto: Jack Guez / AFP)

O último jogo de Courtois com os Diabos Vermelhos aconteceu em junho de 2023, antes da séria contusão sofrida no começo de 2023-24. Na ocasião, o time empatou em 1 a 1 com a Áustria, pelas eliminatórias para a Euro do ano seguinte.

🔢 Números de Thibaut Courtois com a Bélgica

⚽ 102 jogos

🥅 79 gols sofridos

🧤 51 jogos sem sofrer gols