Em grande forma em 2025, Kylian Mbappé pode estar a caminho de quebrar um recorde que nem mesmo Cristiano Ronaldo conseguiu bater pelo Real Madrid. O francês, apesar de ter começado devagar, faz temporada mágica e pode se tornar o jogador com mais gols marcados em sua temporada de estreia nos merengues.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O recorde vigente é do chileno Iván Zamorano, que estabeleceu a marca que não é superada há 33 anos. O ex-jogador marcou 37 gols em sua primeira temporada com a camisa do Real Madrid, fazendo isso em 45 partidas pelo clube madrilenho.

continua após a publicidade

Já Cristiano Ronaldo, fica atrás de Zamorano. O português marcou 33 gols em 35 partidas na sua primeira temporada no Real Madrid. O astro era um dos grandes favoritos a quebrar a marca do chileno, tendo um início de trajetória meteórico no clube. Porém, o que afastou suas chances foram duas lesões que sofreu, o que certamente o impediu de alcançar o tento.

➡️ Árbitro assume erro que tirou o título de La Liga para o Barcelona

Em terceiro lugar, Ruud van Nistelrooy vem empatado com o "robozão". O ex-jogador marcou os mesmos 33 gols, porém em 47 partidas. O holandês, em sua primeira temporada pelo Real Madrid, atingiu seu teto com a camisa do clube. Nas seguintes temporadas, o atacante conviveu com lesões, fazendo com que marcasse apenas mais 31 gols.

continua após a publicidade

Mbappé na corrida pelo recorde

O astro francês está na quarta posição na lista, com 31 gols. Mbappé começou sua trajetória com dificuldades, porém, conseguiu achar sua melhor forma e segue arrebentando no Real Madrid. O atacante conta com 31 gols feitos até o momento na temporada, e ainda lhe resta ao menos 16 partidas para ultrapassar o recorde de Zamorano.

Mbappé faz comemoração de Ronaldo em gol pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Mbappé tem 44 partidas pelo Real Madrid e pode quebrar o recorde até nas expectativas mais pessimistas. Caso seja eliminado da Copa do Rei, Champions League e Mundial de Clube, o jogador teria uma, duas e três partidas respectivamente, além das 10 restantes por La Liga.

O jogador, por enquanto, pode se orgulhar de que sua primeira temporada foi superior à de Ronaldo Fenômeno no Real Madrid. Em seu ano de estreia, 'O Fenômeno' marcou 30 gols em 44 partidas.

Kylian Mbappé pelo Real Madrid em 2024 x 2025

⚽Jogos: 23 x 20

🥅Gols: 13 x 17

📤Assistências: 4 x 1

⌛Mins para participar de gol: 109 x 94

🧠Chances claras convertidas: 10/27 x 12/28

💢Finalizações (no gol): 101 (51) x 75 (44)

👟Passes decisivos: 29 x 27

💥Faltas sofridas: 19 x 23

🌐Nota Sofascore: 7.37 x 7.74