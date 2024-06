Copiar Link

Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Gabriel Harb • Publicada em 13/06/2024 - 11:17 • Rio de Janeiro (RJ)

A Eurocopa, que terá início nesta sexta-feira (14), apresentará uma mudança nas regras tangentes à arbitragem da competição. Agora, apenas os capitães das equipes poderão conversar com os árbitros durante as partidas, com risco de punição caso os demais jogadores reclamem de decisões tomadas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 2023, medidas semelhantes foram tomadas tanto no futebol brasileiro quanto no resto do mundo, com alta média de sanções e cartões amarelos inicialmente. Porém, depois de algumas rodadas, as ligas acabaram afrouxando a medida.

Em entrevista ao Lance!, o ex-árbitro e ex-presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, opinou sobre a nova diretriz adotada pela Uefa.

- Creio que é uma mudança positiva para o futebol, não só para a arbitragem. Nos últimos anos, o árbitro vem perdendo sua autoridade perante aos jogadores, e não conseguem exercer ela sem a aplicação dos cartões. Nesse ano, o Campeonato Brasileiro tem a maior média de cartões amarelos e vermelhos por reclamação de jogadores. Esse tipo de atitude passa a ser positivo como um todo para o jogo: menos "bolo" de jogadores na volta, mais tempo de bola rolando... acredito que vai ser muito positivo - afirmou Gaciba.

➡️ Guia da Eurocopa: veja tudo o que você precisa saber sobre a edição de 2024

Com menos de dez rodadas, o Campeonato Brasileiro já ultrapassa a marca de 400 cartões amarelos aplicados, além de 27 expulsões. Leonardo também falou sobre quais seriam as vantagens caso a medida de arbitragem na Eurocopa se estendesse ao Brasil.

- A aplicação desse tipo de situação é muito mais fácil em torneios curtos do que campeonatos extensos. Além disso, em jogos internacionais, normalmente o nível de reclamação é menor, então ela é mais fácil no sistema. Talvez a implementação de lei, como regra, possa vir a melhorar como um todo. Acho que a intenção da Fifa é conseguir voltar às suas origens, quando o rugby se separou do futebol, e o rugby se utiliza dessa regra até hoje, que somente o capitão tem contato com o árbitro do jogo, e o árbitro informa até mesmo as punições dos jogadores via capitão. Me parece um pouco difícil que a gente consiga alcançar esse nível no futebol, afinal de contas, estamos falando de mais de 150 anos da modalidade. Vai ser um passo que todos têm que ter vontade que isso aconteça, senão vai acabar sendo mais uma alteração que vai ficar somente no papel - finalizou o ex-árbitro, atualmente comentarista dos canais ESPN.

Em entrevista ao Lance!, Leonardo Gaciba analisou mudanças na arbitragem da Eurocopa (Foto: Divulgação/CBF)