Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 09:15 • Berlim (ALE)

Nesta sexta-feira (16), a Eurocopa de 2024 se inicia. Depois de três anos, o torneio que reúne as 24 melhores seleções da Europa volta a acontecer, desta vez em solo fixo: a Alemanha receberá a competição em seus domínios após quase quatro décadas sem ser escolhida como país-sede.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com toda a expectativa da competição, o Lance! preparou um guia com tudo o que nossos leitores precisa saber sobre a disputa. Onde assistir aos jogos, estádios, horários, grupos e todas as informações necessárias para você ficar por dentro da Euro.

🚩 PAÍS-SEDE

Depois de ser disputada em 11 cidades de países diferentes em 2021, como uma espécie de celebração dos 60 anos, a Eurocopa volta a ter casa em um só lugar. A Alemanha, que já havia sido sede em 1988 (em sua parte ocidental, já que ainda havia divisão), receberá a competição em dez cidades diferentes. Veja abaixo os estádios selecionados pela Uefa e suas capacidades:

🏟️ Estádio Olímpico - Berlim (74.461)

🏟️ Allianz Arena - Munique - (70.076)

🏟️ Signal Iduna Park - Dortmund (65.849)

🏟️ Veltins-Arena - Gelsenkirchen (54.740)

🏟️ Stuttgart Arena - Stuttgart (54.697)

🏟️ Volksparkstadion - Hamburgo (52.245)

🏟️ Düsseldorf Arena - Dusseldorf (51.031)

🏟️ Cologne Stadium - Colônia (49.827)

🏟️ Frankfurt Arena - Frankfurt (48.387)

🏟️ Leipzig Stadium - Leipzig (42.959)

➡️ Veja fotos de todos os estádios da Eurocopa

⏰ HORÁRIOS DOS JOGOS

As partidas da fase de grupos acontecerão em três horários diferentes: pelo relógio alemão, 15h, 18h e 21h. Pelo horário de Brasília, ajuste seu relógio para 10h, 13h e 16h, em jogos que antecedem as partidas da Copa América, que se iniciará no dia 20 de junho.

📺 ONDE ASSISTIR

Para acompanhar os clássicos do futebol europeu de seleções, os telespectadores terão opções diferentes. Na TV aberta, a Globo transmitirá algumas das partidas mais relevantes da competição; na TV fechada, todas as partidas terão transmissões dos canais SporTV. Em streamings, a Globoplay comandará via aplicativo, enquanto o YouTube ficará por conta da CazéTV.

➡️ ANÁLISE: Quem são os favoritos para se classificar em cada grupo da Eurocopa?

🔑 GRUPOS DA EURO

Veja abaixo quais são as seis chaves da Eurocopa:

✅ Grupo A: Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça

✅ Grupo B: Espanha, Croácia, Itália e Albânia

✅ Grupo C: Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra

✅ Grupo D: Polônia, Holanda, Áustria e França

✅ Grupo E: Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia

✅ Grupo F: Turquia, Geórgia, Portugal e República Tcheca

➡️ Vidente que usa aspargos para fazer previsões crava a seleção campeã da Eurocopa

✖️ MATA-MATA

Veja abaixo quais são os cruzamentos a partir das oitavas de final



🥊 1º B vs. 3º A/D/E/F

🥊 1º A vs. 2º C

🥊 1º F vs. 3º A/B/C

🥊 2º D vs. 2º E

🥊 1º E vs. 3º A/B/C/D

🥊 1º D vs. 2º F

🥊 1º C vs. 3º D/E/F

🥊 2º A vs. 2º B

🏆 A DECISÃO

A final da Eurocopa acontecerá no dia 14 de julho, prevista para às 16h (horário de Brasília). O local escolhido pela Uefa para sediar a decisão foi o Olímpico de Berlim, que receberá a decisão pela primeira vez. Em 1988, quem recebeu a final foi o Olímpico de Munique, que viu a Holanda bater a União Soviética por 2 a 0, com gols de Gullit e Van Basten, e erguer sua única taça oficial na história.

Eurocopa de 2024 marca 17ª edição da competição (Divulgação/Uefa)