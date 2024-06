Copiar Link

Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

A Eurocopa 2024 está prestes a começar. Em análise do Lance!, conheça os favoritos para classificar direto à segunda fase e disputarem o mata-mata da competição.

Na sexta-feira (14), as principais seleções europeias se enfrentam na Alemanha para conquistar a tão sonhada taça e sacramentar o campeão. Além dos dois classificados em cada grupo, os quatro melhores terceiros colocados passam para o mata-mata.

⚽ Grupos da Eurocopa 2024 ⚽

(Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)

Grupo A - Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça

✅ Favoritos: Alemanha e Suíça.

País sede da competição, a Seleção Alemã vem de quatro jogos de invencibilidade, vencendo a França, vice-campeã da Copa do Mundo, Holanda e Grécia, além do empate cem 0 a 0 contra a Ucrânia. O time de Julian Nagelsmann ainda não perdeu em 2024. A Suíça conquistou a vaga nas eliminatórias da Eurocopa sem muitas dificuldades e tem um ótimo elenco para ir à segunda fase.

Grupo B - Espanha, Croácia, Itália e Albânia

✅ Favoritos: Espanha e Croácia.

Apesar de ser o atual vencedor do torneio, a Itália ficou fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva em 2022, na partida válida pela repescagem europeia, assim como em 2018. A seleção não vem tendo muitos resultados positivos. Contudo, a Espanha e a Croácia são seleções fortíssimas e que disputaram mata-mata de Copa do Mundo e as últimas fases da Liga das Nações. Ambas são favoritas para ocupar o primeiro e segundo lugar no 'grupo da morte'.

Grupo C - Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra

✅ Favoritos: Inglaterra e Sérvia.

Segundo o ranking da FIFA, a Inglaterra é a quarta melhor seleção de futebol atualmente e favorita ao título da competição. Os 'Três Leões' foram os finalistas da Eurocopa de 2021, perdendo a decisão para a Itália, nos pênaltis. A seleção que possui mais chances de ser o segundo classificado é a Sérvia, que conta com Mitrovic, Vlahovic e Dusan Tadic comandando o ataque.

Grupo D - Polônia, Holanda, Áustria e França

✅ Favoritos: França e Holanda.

França e Holanda estiveram no mesmo grupo das eliminatórias da Eurocopa e foram formidáveis na campanha: os Azuis não perderam nos oito jogos das eliminatórias, vencendo sete e empatando um e contam com Kylian Mbappé na linha de frente. A Laranja Mecânica garantiu os 13 pontos em seis vitórias e duas derrota.

Grupo E - Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia

✅ Favoritos: Bélgica e Ucrânia.

A geração belga ainda não perdeu seus encantos: a seleção não é derrotada desde a primeira fase da Copa do Mundo, quando Marrocos venceu por 2 a 0, e é uma das favoritas pelo retrospecto positivo. A Ucrânia conquistou o espaço para jogar a Eurocopa 2024 nos últimos suspiros, no playoff contra a Islândia, e é o melhor time para classificar diretamente ao mata-mata.

Grupo F - Turquia, Geórgia, Portugal e Tchéquia

✅ Favoritos: Portugal e Turquia.

Apesar de ter vencido uma Eurocopa recentemente, em 2016, Portugal chega mais forte ainda para esta edição. Com uma das melhores gerações de sua história, o time de Roberto Martínez subiu de patamar e ainda conta com Cristiano Ronaldo à disposição. A Turquia não conseguiu triunfar nos amistosos de 2024, mas conquistou a vaga em primeiro lugar nas eliminatórias e pode se redimir.