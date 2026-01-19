Copa do Rei: veja a definição dos confrontos das quartas de final

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou em sorteio nesta segunda-feira (19), às 9h (de Brasília), na Ciudad del Fútbol, em Las Rozas, a definição dos confrontos das quartas de final da Copa do Rei. Após a conclusão das oitavas, oito equipes garantiram vaga no sorteio da próxima fase: Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Barcelona, Real Betis, Real Sociedad, Valencia, Alavés e Albacete.

O Albacete, único time classificado da segunda divisão espanhola, ficou com o destaque após eliminar o Real Madrid na fase anterior. Agora, o clube enfrentará o Barcelona nas quartas. Enquanto isso, o Alavés enfrenta a Real Sociedad, o Valencia encara o Athletic Bilbao e o Real Betis duela contra o Atlético de Madrid.

Todos os confrontos serão disputados em jogo único, com partidas previstas para o dia 4 de fevereiro. As semifinais, por sua vez, terão formato de ida e volta, com os jogos previstos para 10 e 11 de fevereiro (ida) e 3 e 4 de março (volta), após novo sorteio.

Jogadores do Real Madrid lamentando gol sofrido pelo Albacete na Copa do Rei (Foto: Reproduçao/X/@elgraficionado)

A final da Copa do Rei ainda não teve data e local confirmados oficialmente pela federação espanhola. A previsão inicial aponta para o mês de abril, em Sevilha, mas a definição depende de ajustes no calendário.

Confrontos das quartas de final da Copa do Rei

Albacete Balompié x FC Barcelona Deportivo Alavés x Real Sociedad de Fútbol Valencia CF x Athletic Club Real Betis Balompié x Club Atlético de Madrid

