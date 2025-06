Copa do Rei 2025/26: cidade espanhola atinge feito histórico

A cidade de Valladolid perdeu um dos seus maiores símbolos da primeira divisão do futebol espanhol com o rebaixamento do Real Valladolid. A equipe que era gerida por Ronaldo Fenômeno, porém, vai disputar a Copa do Rei. Com isso, a modesta região do noroeste da Espanha atingirá um feito inédito, já que três times de lá estarão no torneio.

Um deles é o Betis de Valladolid, mais modesto, que quase subiu para a quinta divisão e voltará a disputar o campeonato regional. Por ter avançado aos playoffs, porém, se classificou para a Copa do Rei da temporada 2025/26. A equipe de Finca de Canterac passará por uma fase preliminar com outras 20 equipes, a qual dez delas vão para o torneio.

O outro representante de Valladolid será o Tordesillas, que ficou a um gol de subir para a quarta divisão, mas já se garantiu de forma automática na primeira fase da Copa do Rei, a qual conta com um total de 110 equipes e já envolve times da elite espanhola.

Foto: Reprodução/Tordesillas

Por estarem em divisões mais baixas do futebol espanhol, o Betis de Valladolid e o Tordesillas tendem a enfrentar times da elite do país. Há o risco, inclusive, de serem sorteados para duelarem contra o Real Valladolid.

Maiores campeões da Copa do Rei 🏆

1️⃣ Barcelona: 32

2️⃣ Athletic Bilbao: 24

3️⃣ Real Madrid: 20

4️⃣ Atlético de Madrid: 10

5️⃣ Valencia: 8

