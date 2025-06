O técnico Xabi Alonso deu início oficialmente à sua trajetória como treinador do Real Madrid nesta segunda-feira (9), com seu primeiro treino no centro de treinamentos de Valdebebas. O espanhol chegou cedo e demonstrou intensidade e envolvimento total desde o primeiro momento. Uma das novidades mais importantes do dia foi a presença de Éder Militão no gramado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após sofrer com uma grave lesão no joelho que o afastou por grande parte da última temporada, o zagueiro brasileiro participou de parte da atividade física, ainda sob cuidados médicos, como um dos seis jogadores que estão em processo de recuperação e realizaram trabalhos específicos.

continua após a publicidade

Além de Militão, também estavam nessa condição Courtois, Carvajal, Alaba, Valverde e Brahim Díaz — todos acompanhando o treino com atenção e em processo de reintegração física.

Xabi Alonso chega motivado com o novo trabalho

Xabi usou a própria expressão “tener el bicho” — algo como estar tomado pela paixão e obsessão pelo futebol — para descrever sua motivação. Em entrevista recente, ele revelou que acorda de madrugada pensando em táticas e ajustes, e esse espírito já pôde ser percebido em seu primeiro dia como comandante dos merengues.

continua após a publicidade

Antes mesmo da chegada dos jogadores, marcada para as 10h, Xabi reuniu-se com sua nova comissão técnica, que inclui Sebas Parrilla (auxiliar técnico), Ismael Camenforte (preparador físico) e Alberto Encinas (analista técnico). O treinador de goleiros Luis Llopis foi mantido no clube.

Elenco reduzido abriu espaço para a base

Com muitos jogadores ainda de férias ou em compromissos com suas seleções, o técnico contou com apenas 15 atletas do elenco principal, sendo que apenas cinco estavam em plenas condições físicas: Lucas Vázquez, Fran García, Asensio, Ceballos e Rodrygo. Para completar a atividade, dez jovens da base foram integrados ao treino.

➡️Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Expectativa por elenco completo nos EUA

O Real Madrid viaja no sábado (14) para os Estados Unidos, onde Xabi Alonso comandará sua primeira sessão com o elenco completo em Miami. O time estreia no dia 18 de junho, contra o Al Hilal, no Hard Rock Stadium, pelo Mundial de Clubes.

Enquanto isso, os reforços vão se apresentando aos poucos. Tchouaméni, Huijsen e Mbappé devem chegar já nesta semana, enquanto Modric, Bellingham e Alexander-Arnold têm previsão de chegada entre quarta e quinta-feira. Já Vinicius Júnior, Arda Güler e Lunin só se integrarão diretamente nos EUA.

Apesar de ainda não estar 100% fisicamente, a presença de Éder Militão já no primeiro dia de treinos marca um passo importante no seu processo de recuperação e reforça o plano de Xabi Alonso de contar com o brasileiro como peça-chave no setor defensivo nesta nova fase do clube.