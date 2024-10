Com oito temporadas no futebol europeu, Dodô, da Fiorentina, sonha com a Seleção

Dodô sonha em vestir a camisa da Seleção (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 19:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O brasileiro Dodô vive o melhor início de temporada de sua carreira. Em seu terceiro ano na Fiorentina e com o condicionamento físico ideal, o jogador se tornou uma das lideranças, em vários aspectos, da equipe italiana. Ciente do momento, o lateral-direito não esconde o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira e projeta conquistar um título com a Viola ao final da temporada, após bater na trave duas vezes na Conference League.

Neste início de temporada, Dodô figurou entre os dribladores mais eficientes da Europa, mesmo sendo defensor, segundo dados divulgados pelo Wyscout, uma ferramenta de análise de desempenho. Além disso, ele é o principal responsável pela saída de bola da Fiorentina e um dos líderes em ações com a bola no time, de acordo com o Sofascore. O lateral avalia seu momento e explica os fatores por trás desse desempenho.

- Fizemos uma pré-temporada de altíssimo nível, o que me permitiu alcançar esse momento físico e técnico. Sinto-me muito confiante, também pelo carinho e pela moral que recebo internamente. Ser um dos capitães da equipe, com responsabilidades e liberdade em campo, me dá ainda mais conforto. Sei que posso evoluir e crescer tanto individualmente quanto para ajudar o time. Depois de duas frustrações na Conference League, chegou a nossa hora de ficar com o troféu.

Aos 25 anos e com oito temporadas no futebol europeu, Dodô mantém vivo o sonho de defender a Seleção Brasileira, mas sem pressa. Foram quatro temporadas no Shakhtar Donetsk antes de chegar à Fiorentina, e essa experiência acumulada no continente o ajuda a ser paciente quando o assunto é a convocação para a Seleção.

- Venho me dedicando muito e evoluindo a cada temporada aqui na Fiorentina, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O futebol europeu me fez amadurecer e alcançar uma consistência essencial para atuar em alto nível. Ainda não fui lembrado, mas tudo tem seu tempo. O caminho é continuar trabalhando forte, mantendo o foco e ajudando a equipe. Quando a oportunidade vier, estarei preparado para agarrá-la e mostrar que posso contribuir para a Seleção.

Sobre a posição de lateral-direito, Dodô reforça a necessidade de versatilidade e destaca suas qualidades.

- A função exige muita versatilidade. O que acredito que me diferencia é justamente essa capacidade de equilibrar os dois lados do jogo. Tenho confiança para atacar e participar da construção ofensiva, mas sem deixar de ser sólido na defesa. Busco sempre estar bem posicionado e ter um bom entendimento tático, o que faz diferença em partidas de alto nível.

Revelado pelo Coritiba, Dodô soma 16 jogos pelas seleções de base do Brasil. Pela Fiorentina, já são 78 partidas em três temporadas, incluindo duas decisões de Conference League.